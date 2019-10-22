Федеральное агентство по рыболовству предлагает создать в регионах распределительные хабы для рыбной продукции. Возможность их строительства рассматривают в нескольких городах, в том числе в Ростове-на-Дону. Что думают об этом эксперты и аквафермеры?

- Цель таких хабов - не только улучшить логистику и доставку до потребителя, включая как экспорт, так и внутренний рынок, но и обеспечить необходимый каждому виду продукции температурный режим хранения, - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Чтобы обеспечить все необходимые условия хранения такого скоропортящегося продукта, как рыба, должна существовать непрерывная холодильная цепь. Однако рыба проходит от места лова до потребителя слишком много этапов, не связанных между собой, и где-то эта цепь прерывается. Проследить за соблюдением непрерывного температурного режима помогает система "Меркурий", которая позволяет увидеть всех участников и установить ответственность каждого за соблюдение правил хранения. Но сбои все равно происходят. Создание крупных распределительных центров сократит количество посредников, а значит, существенно повысит качество продукта.

- Цена на рыбную продукцию складывается из многих факторов, - отметила член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. - Когда ругают рыбаков за то, что рыба в супермаркете слишком дорогая, то это не по адресу. Ведь в цену входит стоимость хранения, электроэнергии, грузовых работ и логистики. Торговая сеть тоже делает свою наценку. Чтобы понять, почему в магазине такие ценники, надо проследить всю цепочку, тогда и выяснится, кто больше всех наживается и где нужен особый контроль.

Эксперты считают, что оптовые логистические центры надо создавать, чтобы был определенный запас рыбной продукции. Нужны разнокамерные мощности, которые бы обеспечивали температурный режим от - 25 до - 60 градусов Цельсия. Такой режим необходимо соблюдать и в торговых сетях, чтобы не пропадал даром труд рыбаков, но это уже вопрос контроля.

- Холодильные мощности надо строить в Петропавловске-Камчатском, на Сахалине, во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и, конечно, в Ростове-на-Дону, чтобы обеспечить юг, - добавил Петр Савчук.

В Ростовской области производители рыбной продукции в целом высказываются за появление логистического хаба.

- Распределительный хаб для рыбной продукции - давно назревшая необходимость, - считает заместитель директора по реализации ростовской рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей компании Сергей Белоусов. - Не секрет, что большая часть рыбы уходит за границу, где ее перерабатывают. Логистический хаб позволил бы строить перерабатывающие мощности в регионе и заниматься этим на месте. Выгоды, конечно, много, но у всего есть цена.

Кстати

По данным Росрыболовства, к 16 октября улов российских рыбаков составил более 4 миллионов тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне выловлено 52,5 тысячи тонн, что на 1,9 процента больше, чем в прошлом году.