По данным правительства Ростовской области, в регионе сейчас реализуют четверть всех проектов России в сфере ветровой энергетики. И именно здесь появится первый в стране производственный кластер, который объединит несколько предприятий, выпускающих оборудование для ветровых электростанций. Это не будет промкластер в привычном понимании, его участниками станут коммерческие компании, расположенные в разных районах области. Но при этом регион сможет локализовать на своей территории производство почти всех ключевых узлов и агрегатов для ветростанций и продавать их как в России, так и за рубеж. По подсчетам Агентства инвестиционного развития региона, общий объем вложений в эту сферу превысит 140 миллиардов рублей (речь идет как о самих ветропарках, так и о производстве оборудования для них).

- Ростовская область начала проекты в сфере ветроэнергетики одной из первых в стране. У нас не только подходящая для этого территория, но и привлекательные для инвесторов условия ведения бизнеса. Предпринимателям интересно здесь работать, - поясняет министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

Один из ветропарков сейчас возводят на строительной площадке Сулинской ветряной электростанции (ВЭС). На прошлой неделе здесь завершили монтаж первой в регионе ветроэнергетической установки. По данным управляющей компании, которая ведет этот проект, всего в 2019 - 2020 году на Дону построят три таких площадки - 78 ветроэнергетических установок общей мощностью 300 МВт. Вторую установку сразу после прохождения госэкспертизы начнут строить недалеко от Гуково (по планам строительство начнется еще до конца октября). И на третьей, Каменск-Шахтинской ВЭС, монтаж установок также начнется со дня на день. Общая стоимость инвестиций трех объектов - почти 20 миллиардов рублей. Вообще же УК и правительство Ростовской области еще в 2017 году заключили соглашение о строительстве к 2021 году нескольких ветряных станций совокупной мощностью до 600 МВт, на что потребуется около 70 миллиардов рублей.

Строительство еще одной промышленной ветроэлектростанции установленной мощностью 90 МВт начато на берегу Азовского моря. Это тоже крупнейший проект в сфере зеленой энергетики России за последние несколько лет. Как ранее сообщал инвестор, строительство Азовской ВЭС обойдется в 132 миллиона евро. На первоначальном этапе это было почти 11 миллиардов рублей, но сейчас за счет укрепления рубля уже меньше, примерно 9,4. Ветропарк располагается в бывшей игорной зоне "Азов-сити" на 133 гектарах. Проектная мощность ветропарка - более 90 МВт. Азовская ВЭС сможет генерировать порядка 300 ГВт/ч в год. Как говорят специалисты, чтобы получить столько энергии при помощи сжигания ископаемого топлива, сегодня приходится выбрасывать в атмосферу около 100 тысяч тонн углекислого газа. Место для строительства выбрано неслучайно. Южный берег Таганрогского залива (крупнейший залив Азовского моря) очень ветреный. Кроме того, когда здесь планировалась игорная зона, была создана практически вся необходимая инфраструктура.

Как отметил председатель совета директоров УК Алишер Каланов, строить донские ветропарки будут с использованием российского оборудования (лопастей, башен и гондол). Причем большая их часть будет сделана на Дону. По расчетам, степень локализации на донских ВЭС достигнет 65 процентов.

В июне этого года Минэнерго России заявило о необходимости продлить программу поддержки строительства генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2035 года. При этом на прошлой неделе в Минпромторге сообщили, что проектированием и монтажом "экологических" электростанций должны заниматься российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам. Это значит, что государство намерено развивать зеленую энергетику, но не готово тратить бюджетные средства на поддержку иностранных холдингов, поясняют опрошенные корреспондентом "РГ" эксперты. Поэтому те регионы, где планируется строить такое производство, могут рассчитывать на хорошую экономическую отдачу.

Стальные башни, один из основных элементов ветроустановки, уже производятся в Таганроге по датской технологии. На открытие завода, которое местные СМИ окрестили историческим, в прошлом году приезжали глава региона Василий Голубев и председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

- Мы поражены степенью компетентности таганрогских металлургов. Наши иностранные партнеры, которые привезли в Россию эту технологию, работают в нескольких странах мира. По их словам, русские специалисты освоили ее в два раза быстрее, чем все остальные, - рассказывает представитель "Роснано".

В феврале 2019 года на российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона также подписал специальный инвестиционный контракт на создание в Волгодонске сборочного производства компонентов ветроустановок.

Ориентация на экспорт - не прожекты и не прихоть инвесторов, а требование государства. Госпрограмма ВИЭ предполагает возврат инвестиций с гарантированной доходностью, но при этом бизнес в обмен на госпомощь обязуется наращивать поставки высокотехнологичной продукции на мировой рынок.

Кстати

Ростовская область и без того является энергопрофицитным регионом: в регионе производится 29,9 миллиарда кВт/ч, а потребляется 12,6. Но за счет того, что электроэнергия продается на федеральном рынке, проблем со сбытом у новых коммерческих проектов не будет. Первые поставки экологичного электричества из Ростовской области начнутся к лету 2020 года.