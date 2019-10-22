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22.10.2019 16:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Чему не учат в школе

На Дону до конца года азам предпринимательства обещают обучить 5,5 тысячи человек
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 237(7995)
В Ростовской области по программе популяризации предпринимательства должны открыться более 280 новых предприятий. О том, как привлечь ростовчан в эту сферу и чему стоит их обучать, на прошлой неделе говорили сразу на двух мероприятиях: на форуме "Мой бизнес" и круглом столе, инициированном депутатами регионального парламента.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В Ростовской области, судя по цифрам, с малым и средним бизнесом и так все неплохо. По словам первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова, сейчас в регионе зарегистрировано около 170 тысяч предприятий (речь идет о малом и среднем бизнесе) и индивидуальных предпринимателей, а общее количество занятых в этой сфере - более полумиллиона человека. Тем не менее к 2024 году число их должно вырасти.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По словам директора Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яны Куриновой, проект "Популяризация предпринимательства" направлен как раз на то, чтобы увлечь народ предпринимательством и дорастить до собственного бизнеса. За три месяца на Дону планируют провести около ста всевозможных форумов, мастер-классов и открытых уроков.

Но прежде чем обучать новичков азам бизнеса, необходимо выяснить, есть ли у них к этому хоть какая-то склонность. Для этого в Ростовской области начали тестирование граждан, которые потенциально могли бы стать предпринимателями: женщин в декрете, военных пенсионеров, студентов и сотрудников предприятий, где заявили о грядущем сокращении. Тестирование, по словам Куриновой, уже прошли 16 тысяч человек.18 процентов отсеялись на первом этапе. С остальными будут работать. Для каждой целевой аудитории подготовлена своя программа, к примеру, для школьников проведут день открытого бизнес-урока, по результатам которого подающих надежды ребят пригласят в бизнес-лагерь. Отдельный форум пройдет для бизнесвумен и социальных предпринимателей. Словом, научить основам предпринимательской деятельности обещают всех от мала до велика.

Фото: Сергей Мельников/ РГ
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Кстати, оптимальный возраст потенциальных участников проекта вызвал разногласия у депутатов Законодательного собрания Ростовской области. По мнению Романа Лютикова, в проекте большой упор делается на молодежь, а вот поколение 40+ незаслуженно забыто, хотя потенциал у них ничуть не меньше, а опыта еще и побольше будет. А депутат Сергей Косинов, напротив, акцентировал внимание представителей РРАПП на то, что обучать как раз стоит школьников, причем делать это лучше регулярно, к примеру, введя факультативные бизнес-уроки.

А пока депутаты дискутировали, в соседнем конференц-зале, где с шумом и размахом проходил форум "Мой бизнес", уже работающие предприниматели на собственном опыте показывали начинающим, когда лучше начать заниматься бизнесом и к чему нужно быть готовыми. По мнению партнера крупной федеральной сети фитнесс-клубов Михаила Плужникова, чем раньше молодой человек сумеет определить свое предназначение и четко сформулировать бизнес-цель, которая поможет раскрыть его потенциал, тем больше шансов у него успеть открыть и раскрутить свой бизнес, ведь далеко не всегда это получается с первой попытки.

С ним солидарна и Вера Мирошниченко, одна из основательниц компании, выпускающей материалы для ногтевого сервиса.

- Работать я начала еще студенткой, делая маникюр подружкам. Потом мы открыли небольшой салон, всего на два рабочих места, и учебный центр. А?дальше уже бизнес начал развиваться, и нужно было успевать расти вместе с ним, учиться делегировать свои полномочия и осваивать новые функции, - делится опытом Мирошниченко.

А вот Максим Казанцев, открывший первый батутный центр в Рязани, напротив, в бизнес пришел далеко не со студенческой семьи. По словам предпринимателя, несколько его попыток открыть свое дело не увенчались успехом. Ему пришлось пойти работать по найму. И только случайная встреча с будущим партнером, у которого так же горели глаза, помогла ему найти действительно интересную нишу и раскрутить успешный бизнес.

В общем, как заметил один из экспертов форума, универсального рецепта того, как стать успешным предпринимателем, нет, нужно просто четко знать, чего ты хочешь, не бояться пробовать и никогда не терять оптимизма.

Компетентно

Вадим Живулин, замминистра экономического развития РФ:

- Информационная кампания продвижения предпринимательства, организованная для выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", строится исходя из того, как уже действующие сегодня и будущие бизнесмены оценивают состояние дел в стране, что они думают и как отзываются о работе чиновников. В нынешнем году мы сможем организовать первый этап этой кампании, а в дальнейшем будем корректировать свою работу, учитывая потребности целевой аудитории вплоть до 2024 года.

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