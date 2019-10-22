На стадионе в Симферополе вспыхнул пожар

В Симферополе произошло возгорание на стадионе "Локомотив". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

О пожаре службу спасения проинформировали около девяти часов утра. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС выяснили, что горят подтрибунные помещения стадиона, после чего локализовали пожар.

Его площадь составила 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что сейчас в Центре спортивной подготовки сборных команд Республики Крым, в структуру которого входит стадион, проводится реконструкция.