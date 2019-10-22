"Партизан" в Белграде обыграл "Локомотив-Кубань" в Еврокубке

Во вторник в четвертом туре баскетбольного Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" в Белграде проиграла местному "Партизану" - 71:80 (18:24, 17:17, 23:16, 13:23). Это второе поражение краснодарцев в престижном турнире. А вот на счету соперника стало четыре победы.

В группе "В" сложилась любопытная ситуация: сразу четыре коллектива ("Лимож", "Умана Рейер", "Тофаш" и "Ритас") с одним выигрышем делят третье-шестое места. А впереди идут "Партизан", одержавший три победы", и имеющие одну осечку железнодорожники. Таким образом, сегодняшняя встреча лидеров (кстати, под руководством двух итальянцев: краснодарца Лука Банки и настаника сербов Андреа Тринкьери) скорее всего, и определит главного фаворита этой шестерки.

У гостей вышел на разминку, но так и остался на скамейке, судя по всему, почувствовавший недомогание капитан Дмитрий Кулагин. А Виталия Фридзона вообще не оказалось в заявке. Без двух своих главных заводил "Локо" предстал в дебюте неуверенным в себе коллективом. Мяч у железнодорожников буквально валился из рук (сразу семь потерь только в первой четверти), их разыгрывающие Каммингс и Калниетис никак не могли организовать осмысленные комбинации. Пожалуй, лишь Уильямс походил на себя, отчаянно сражаясь под чужим щитом. Однако американский центровой быстро нагрузился фолами, и Банки вынужден был убрать его с площадки.

А вот у соперника, наоборот, получалось почти все: Загорац и Яромац раз за разом забивали в кинжальных проходах, Янкович реализовывал многочисленные штрафные - 24:17 (12-я минута), 35:23, 25-я минута.

Правда, постепенно кубанцы наладили плотную защиту, заставив уже ошибаться хозяев, пошли броски у Деккера с Уильямсом, и вот уже соперник совсем близко- 49:48, 35-я минута. Вскоре "Локо" вообще сделал спурт, выйдя вперед на шесть очков - 50:56. Но более 6 тысяч фанатов "Партизана" своей феноменальной поддержкой помогли хозяевам организовать на паркете арены "Александар Николич" в конце третьей четверти погоню - 57:58.

В заключительной четверти баскетболисты "Локо" принялись ошибаться, не реализовывать броски с близкого расстояния и стали нагружаться фолами. А сербы методично использовали в нападении большинство своих шансов - 68:61, 33-я минута. "Локо" насколько раз приближался к сопернику, но тут же следовали помарки, и "Партизан" (Томас в концовке у них вообще не промахивался) удержал свое преимущество - 80:71.

Самые результативные игроки матча: Томас (16), Загорац (10), Яромац (10), Янкович (9), Бирчевич (9 ) - у "Партизана"; Деккер (17), Каммингс (17) Уильямс (15), - у ПБК "Локомотив-Кубань".

Следующий поединок в группе "В" "Локомотив-Кубань" проведет 30 октября на своей арене против турецкого "Тофаша".