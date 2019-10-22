Новости

Владимир Путин позвонил Асаду рассказать о переговорах с Эрдоганом 23:02
"Партизан" в Белграде обыграл "Локомотив-Кубань" в Еврокубке 23:02
В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22:25
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22:19
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22:13
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 21:54
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 21:49
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 21:35
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 21:18
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 21:08
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 23:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не поделили пастбище

Под Ростовом фермеры перестреляли друг друга
Текст: Марина Бровкина ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Столичный выпуск № 238(7996)
22 октября в Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка, в которой погибли пять человек, а еще двое были госпитализированы в ближайшую больницу. Как выяснилось, в конфликте участвовали две семьи, не поделившие землю.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, перестрелка случилась в дневное время на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов. Причиной смертельной ссоры стало местное пастбище.

В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя семьями, занимающимися выпасом скота, - они не поладили из-за участка земли, на который обе претендовали. Чтобы погасить зародившуюся ненависть, представители семей решили встретиться и решить вопрос мирно. Однако разговора не получилось - выяснение отношений перешло в острый конфликт. А потом мужчины достали охотничье оружие и открыли огонь. В итоге пять человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Оставшиеся в живых с места происшествия скрылись. Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Корреспонденту "РГ" удалось дозвониться до жителей хутора, в котором произошла перестрелка. По их словам, семьи конфликтовали друг с другом давно. Несколько лет назад они пытались решить дело в суде, но претензии все равно остались...

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Мастер-класс Путина и Эрдогана показал провал политики угроз
Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов
В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом