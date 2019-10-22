22 октября в Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка, в которой погибли пять человек, а еще двое были госпитализированы в ближайшую больницу. Как выяснилось, в конфликте участвовали две семьи, не поделившие землю.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, перестрелка случилась в дневное время на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов. Причиной смертельной ссоры стало местное пастбище.

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя семьями, занимающимися выпасом скота, - они не поладили из-за участка земли, на который обе претендовали. Чтобы погасить зародившуюся ненависть, представители семей решили встретиться и решить вопрос мирно. Однако разговора не получилось - выяснение отношений перешло в острый конфликт. А потом мужчины достали охотничье оружие и открыли огонь. В итоге пять человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Оставшиеся в живых с места происшествия скрылись. Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Корреспонденту "РГ" удалось дозвониться до жителей хутора, в котором произошла перестрелка. По их словам, семьи конфликтовали друг с другом давно. Несколько лет назад они пытались решить дело в суде, но претензии все равно остались...