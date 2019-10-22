Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых

В Ростовской области в одном их хуторов Орловского района произошла перестрелка, в результате которой погибли пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, конфликт случился между жителями хутора из-за участка, предназначенного для выпаса скота. Стрельба велась из охотничьего оружия.

Пять человек получили огнестрельные ранения, из-за которых скончались. Еще двое госпитализированы в ближайшую больницу.

В настоящее время оперативно-следственная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.