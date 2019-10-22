Путин заявил о судьбоносных решениях после встречи с Эрдоганом

"Не могу не выразить удовлетворение тем, что в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - заявил он, выйдя к журналистам вместе со своим турецким коллегой после более чем шести часов переговоров.

Путин рассказал, что Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границы с Сирией.

По словам российского президента, Москва разделяет беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этно-конфессиональных противоречий в этом районе. Но при этом важно, чтобы действиями турецких вооруженных сил не воспользовались террористические организации, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - ПРИМ. "РГ"). Путин указал на то, что боевики содержатся в плену у курдских вооруженных формирований и пытаются вырваться на свободу.

Российский лидер также подчеркнул важность освобождения Сирии от незаконного иностранного военного присутствия.

Отдельно российский лидер подчеркнул общность позиций Турции и России по поводу необходимости сохранения территориальной целостности Сирии.

"Это принципиальная позиция и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход", - рассказал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность долгожданного запуска Конституционного комитета 29-30 октября в Женеве. Путин отметил, что ситуация на северо-востоке Сирии не должна препятствовать началу его работы.