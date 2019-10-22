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22.10.2019 15:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Банкиры раскрасили Крым

На полуострове составили карту доступности финансовых услуг
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 237(7995)
Специалисты Банка России оценили города и населенные пункты Крыма с точки зрения доступности финансовых услуг населению. Учитывалось наличие банкоматов и терминалов для приема платежных карт безналичной оплаты товаров и услуг, подразделений банков, МФО, страховых компаний и почтовых отделений, доступ к интернету и его качество, а также обеспеченность POS-терминалами.
На карте "зеленые" зоны с высоким коэффициентом доступности финансовых услуг располагаются в городах и районных центрах. Фото: Виктор Погонцев На карте "зеленые" зоны с высоким коэффициентом доступности финансовых услуг располагаются в городах и районных центрах. Фото: Виктор Погонцев
На карте "зеленые" зоны с высоким коэффициентом доступности финансовых услуг располагаются в городах и районных центрах. Фото: Виктор Погонцев

На карте "зеленые" зоны с высоким коэффициентом доступности финансовых услуг (80 - 100 процентов) располагаются в городах и районных центрах, а "красные" (уровень услуг не превышает 30 процентов) - в сельских, отдаленных и малонаселенных районах.

Крым занял первое место в России по динамике выдачи новых кредитных карт

Результаты исследования показали, что в "зеленой" зоне Крыма находятся Симферополь, Ялта, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия. В "красной" - Белогорский, Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Красногвардейский район.

- Именно "тепловая карта" стала отправной точкой повышения доступности финансовых услуг в конкретных населенных пунктах, которые вошли в "красную" зону, - рассказала управляющая отделением по Республике Крым Южного главного управления Банка России Ирина Яблучанская.

Такая карта была разработана банком для совместного с крымским правительством регионального проекта повышения доступности финансовых услуг. Как отметили в Совете министров Крыма, независимо от наличия в населенном пункте офиса финансовой организации доступ населению через интернет к финансовым услугам должен быть обеспечен.

Пока же банки полуострова самостоятельно увеличивают доступность услуг сельскому населению. Например, РНКБ вместе с "Почтой Крыма" весной этого года начали совместный пилотный проект, открыв девять точек предоставления банковских услуг на территории отделений почтовой связи в Раздольненском и Кировском районе, Севастополе, Симферополе, Ялте, Алуште и Алупке. В их числе - пять финансовых киосков, в которых можно получить кредиты наличными или кредитные карты и подключиться к госуслугам.

Как рассказали в пресс-службе банка, до конца 2019 года планируется открыть более 50 таких точек. Кроме того, уже несколько лет финучреждение обеспечивает работу четырех передвижных мобильных офисов, которые по графику выезжают в самые отдаленные населенные пункты.

Жители каких регионов чаще всего не отдают кредиты

Также за последний год в Крыму увеличилось количество терминалов безналичной оплаты, в том числе с использованием бесконтактных банковских карт. Теперь в 180 населенных пунктах работает около 20 тысяч терминалов, больше половины которых могут принимать бесконтактные карты.

Осложняет ситуацию то, что на полуострове работает всего семь банков: два из них - крымские, а остальные общероссийские. Из-за санкций в регион не спешат крупнейшие банки РФ.

Вместе с тем спрос крымчан на банковские продукты высок. За 2018 год сумма выданных розничных кредитов в регионе выросла в полтора раза, а кредитный портфель местных банков увеличился до 13,3 миллиарда рублей. Доля ипотечных займов выросла в 1,3 раза. В первом полугодии текущего года общая сумма кредитов, предоставленных населению, составила 16,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,4 процента.

Особенность банковской сферы Крыма в том, что полный ассортимент банковских услуг предоставляют сегодня только наиболее крупные игроки. Например, не все банки, функционирующие в республике, выдают кредитные карты, а ипотечные кредиты - только два.

Кстати

По данным Национального бюро кредитных историй, за восемь месяцев 2019 года среди российских регионов лидером в выдаче кредиток стала Республика Крым: прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 34,8 процента.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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