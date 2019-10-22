Новости

В Барселоне провели обряд "изгнания судебного произвола" 22:25
Лавров призвал не допустить бегства боевиков из тюрем на севере Сирии 22:19
Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit 22:13
Шойгу: Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии 21:54
Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии 21:49
В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью" 21:35
"Ювентус" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов 21:18
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве 21:08
В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму на автодороге Симферополь-Джанкой, в Красногвардейского районе, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором два человека погибли и пять травмированы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту

По предварительным данным, между селами Полтавка и Удачное "Лада Приора" выехала на "встречку", где столкнулась с "Газелью" и по касательной с ехавшим за ней ВАЗ-2102. "Газель" от удара опрокинулась на бок.

В результате ДТП погибли два пассажира "Приоры", а ее водитель сильно травмирован и доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести также получили три пассажира "Газели" и пассажир ВАЗ-2102.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД - они уставливают обстоятельства происшествия. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, обеспечено бесперебойное движение автотранспорта в районе аварии. Как уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым, всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 12 человек и пять единиц техники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов
В Норильске не нашли ядовитых выбросов на руднике, где погибли рабочие
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях