В Крыму два человека погибли в ДТП с легковушками и "Газелью"

В Крыму на автодороге Симферополь-Джанкой, в Красногвардейского районе, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором два человека погибли и пять травмированы. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

По предварительным данным, между селами Полтавка и Удачное "Лада Приора" выехала на "встречку", где столкнулась с "Газелью" и по касательной с ехавшим за ней ВАЗ-2102. "Газель" от удара опрокинулась на бок.

В результате ДТП погибли два пассажира "Приоры", а ее водитель сильно травмирован и доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести также получили три пассажира "Газели" и пассажир ВАЗ-2102.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД - они уставливают обстоятельства происшествия. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, обеспечено бесперебойное движение автотранспорта в районе аварии. Как уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым, всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 12 человек и пять единиц техники.