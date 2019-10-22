В Крыму воссоздадут Центр дальней космической связи

Новости

Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
Костромских чиновников наказали за ошибки на ОГЭ 16:20
В Москве бюджетные расходы на образование в 2020 году возрастут на 25% 16:13
До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой 16:13
В Норильске три человека погибли в результате аварии на руднике 16:08
Дочь чемпиона "Формулы 1" скончалась от наркотической зависимости 16:07
Почта России и IQ Media продолжат сотрудничество 16:05
Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде 16:04
За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей 16:03
ГД одобрила в I чтении продление приостановки выплат по советским вкладам 16:01
Румас: Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров СНГ 15:59
На Ямале взрыв газового баллона обрушил гаражи, пострадал человек 15:42
В Африку начнут экспортировать российские самолеты 15:34
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся 15:25
Медведев: Научное сотрудничество между странами не преодолеет санкции 15:24
"Мегафон" и МТС получили частоты для совместного тестирования 5G 15:23
Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер 15:20
Медведев допустил строительство ВСМ Москва-Минск 15:20
Моника Беллуччи с новой стрижкой стала лицом русского глянца 15:16
В Вологодской области объявили режим ЧС из-за затяжных дождей 15:13
Засуха и голод убили 55 слонов за два месяца в Зимбабве 15:12
В Севастополе соберут около 20 тысяч тонн винограда 15:11
В Челябинске пожаловались на ветеринара, спасавшего питомцев от эвтаназии 15:07
В Осло угонщик на "скорой помощи" сбил несколько человек 15:05
Под Туапсе мужчина сорвался с 30-метровой скалы 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму воссоздадут Центр дальней космической связи

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В поселке Школьном Симферопольского района планируется создать Центр дальней космической связи. Об этом "РГ" сообщил член комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.
Фото: Олег Скрипочка/ twitter.com/roscosmos
Роскосмос опубликовал снимок Крыма "вверх ногами"

По его словам, место выбрано потому, что "имеет все необходимые координаты для размещения таких станций при работе с дальним космосом".

- В середине ноября в Крым приедет делегация "Роскосмоса", и мы, может быть, вместе организуем пресс-конференцию на эту тему, - отметил он.

Парламентарий пояснил, что о создании ЦДКС говорится в письме генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в адрес спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. В частности, речь идет о реализации инвестпроекта, который предусматривает развертывание на территории республики Центра дальней космической связи и регионального центра дистанционного зондирования Земли.

Аксенов также рассказал, что проблематику развития космической деятельности в республике предполагается включить в регламент парламентского комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Фото: roscosmos.ru
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР

Напомним, что из ЦДКС в Школьном 4 октября 1957 года был произведен первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли. Специалисты располагавшегося на территории поселка научно-измерительного пункта № 10 (НИП-10) приняли первое изображение поверхности Луны, переданное космическим аппаратом "Луна-9", и первые изображения Венеры, направленные с космического аппарата "Венера-13", а также управляли полетами космических аппаратов серии "Марс" и "Венера".

Кроме того, на территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси "Лунохода", и находился Центр управления полетами пилотируемых станций и космических кораблей, включая "Союз-Аполлон".

После распада Советского Союза исследования в НИП-10 прекратились, а инфраструктура, оказавшись заброшенной, частично разрушилась. На территории Школьного сохранился высокоточный радиотелескоп ТНА-40 с диаметром главного рефлектора 32 метра.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Посольство Ирана подтвердило смерть дочери посла
Количество заключенных в России достигло исторического минимума
На месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили сейф
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России