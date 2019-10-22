В Крыму воссоздадут Центр дальней космической связи

В поселке Школьном Симферопольского района планируется создать Центр дальней космической связи. Об этом "РГ" сообщил член комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.

По его словам, место выбрано потому, что "имеет все необходимые координаты для размещения таких станций при работе с дальним космосом".

- В середине ноября в Крым приедет делегация "Роскосмоса", и мы, может быть, вместе организуем пресс-конференцию на эту тему, - отметил он.

Парламентарий пояснил, что о создании ЦДКС говорится в письме генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в адрес спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. В частности, речь идет о реализации инвестпроекта, который предусматривает развертывание на территории республики Центра дальней космической связи и регионального центра дистанционного зондирования Земли.

Аксенов также рассказал, что проблематику развития космической деятельности в республике предполагается включить в регламент парламентского комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Напомним, что из ЦДКС в Школьном 4 октября 1957 года был произведен первый сеанс связи с первым искусственным спутником Земли. Специалисты располагавшегося на территории поселка научно-измерительного пункта № 10 (НИП-10) приняли первое изображение поверхности Луны, переданное космическим аппаратом "Луна-9", и первые изображения Венеры, направленные с космического аппарата "Венера-13", а также управляли полетами космических аппаратов серии "Марс" и "Венера".

Кроме того, на территории поселка был оборудован лунодром, на котором испытывались шасси "Лунохода", и находился Центр управления полетами пилотируемых станций и космических кораблей, включая "Союз-Аполлон".

После распада Советского Союза исследования в НИП-10 прекратились, а инфраструктура, оказавшись заброшенной, частично разрушилась. На территории Школьного сохранился высокоточный радиотелескоп ТНА-40 с диаметром главного рефлектора 32 метра.