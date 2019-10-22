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22.10.2019 13:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму создадут Госкомитет по делам молодежи

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Крыму будет образован Государственный комитет по делам молодежи. Соответствующий указ главы республики о его создании размещен на официальном портале правительства республики.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Новый орган начнет работу 1 января 2020 года.

Также документом предусмотрено переименование с этого же дня Министерства образования, науки и молодежи в Министерство образования и науки РК.

Нынешнее наименование Минобразования республики было утверждено указом и. о. главы Крыма в июне 2014 года "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Крым". Сейчас в структуру ведомства входит управление по делам молодежи.

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