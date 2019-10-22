В Крыму создадут Госкомитет по делам молодежи

В Крыму будет образован Государственный комитет по делам молодежи. Соответствующий указ главы республики о его создании размещен на официальном портале правительства республики.

Новый орган начнет работу 1 января 2020 года.

Также документом предусмотрено переименование с этого же дня Министерства образования, науки и молодежи в Министерство образования и науки РК.

Нынешнее наименование Минобразования республики было утверждено указом и. о. главы Крыма в июне 2014 года "О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Крым". Сейчас в структуру ведомства входит управление по делам молодежи.