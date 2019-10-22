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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мастера на все руки

В Ростове назвали самый рентабельный сегмент рынка бытовых услуг
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 237(7995)
На рынке бытовых услуг в Ростове-на-Дону доминируют парикмахерские и небольшие автосервисы. В процентном соотношении их доля занимает более трети рынка.
Фото: Сергей Мельников/ РГ Фото: Сергей Мельников/ РГ
Фото: Сергей Мельников/ РГ

За ними идут предприятия по ремонту одежды и обуви, оргтехники, а также косметологические салоны и фотоателье. Всего в городе зарегистрировано 4221 юридическое лицо в сфере бытовых услуг.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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- В столице Дона работает более 700 парикмахерских и салонов красоты, в прошлом году было 580. Этот рынок можно назвать наиболее конкурентным и открытым для новых участников. Число салонов красоты в городе ежегодно растет, но называть рынок насыщенным еще рано в силу большого числа потенциальных потребителей, - считает начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

По словам чиновника, бизнес цирюльников будет расти, так как из-за конкуренции салоны красоты ищут новые способы расширения клиентской базы. К примеру, приглашают специалистов, владеющих языком жестов, чтобы общаться с глухонемыми посетителями, или оборудуют помещения пандусами для инвалидов с опорно-двигательной системой.

Еще одно перспективное направление - автосервис.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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- Доля таких мастерских в общем объеме услуг составляет 16 процентов. Это 685 предприятий и салонов, - заявил Тихонов.

Однако должный контроль качества этих услуг отсутствует, и потребителям советуют обращаться в сертифицированные организации или известные фирмы, подтвердившие свою репутацию. То же самое касается ремонта бытовой техники, установки металлопластиковых окон, замены электропроводки.

- В сферах бытового обслуживания населения, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей, таких как ремонт автотранспорта, внутридомовых или внутриквартирных электрических сетей и в целом бытовой ремонт, следовало бы обратиться к практике лицензирования. К сожалению, сейчас можно найти "мужа на час" или "мастера на все руки" для выполнения практически любой работы, но нужно четко понимать, что никакой материальной ответственности за качество предоставленных услуг он не несет, - резюмировал Константин Тихонов.

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