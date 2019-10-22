В Севастополе соберут около 20 тысяч тонн винограда

На севастопольских виноградниках подходит к концу уборка урожая. И хоть из-за засухи урожайность в этом году упала на 20 процентов, общий объем собранного в регионе винограда вырос за счет новых лоз, посаженных после возвращения Крыма в Россию, передает ОТР.

На уборку винограда впервые приехали студенты из Кемерово, в день они собирают до 700 килограммов ягод сортов Каберне, Совиньон, Ркацители.

- Ездили на винзаводы, на бесплатные дегустации, стали разбираться в винах, - говорит студент Александр Сергеев. - В следующем году хочу еще приехать.

Виноделы говорят, что из-за нехватки дождей в ягодах накопилось много сахара. При брожении он сделает вино слишком крепким. Поэтому виноматериал будут купажировать - смешивать с прошлогодним, а также с закупленным у других хозяйств.

- Каждый год особенный, - говорит замдиректора по виноделию Севастопольского винзавода Александр Коновалов. - Засуха или чрезмерные осадки ухудшают качество винограда. Поэтому стараемся подстроиться под климат или особенности погоды.

Недавно на предприятии закупили новую линию в цех первичного виноделия - она давит ягоды и выжимает сок. Затем он поступает в цистерны вместимостью 20 тысяч литров, где бродит в течение двух недель. После отстаивания молодое вино отправляется на отдых.

Всего в севастопольском регионе в том году рассчитывают собрать около 20 тысяч тонн солнечных ягод. А также заложить более 500 гектаров новых виноградников.

Тем временем в Республике Крым убрано уже 13 тысяч гектаров виноградников из запланированных 14,5. Собранный урожай - более 55 тысяч тонн винограда.