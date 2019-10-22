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22.10.2019 12:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе введут штраф за парковку на траве

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Заксобрание Севастополя приняло сегодня в первом чтении законопроект, который вводит штраф за парковку на газоне и зеленых насаждениях. Для граждан его размер составит 1500 рублей, для должностных лиц - десять тысяч рублей, а для юридических - тридцать тысяч. Документ поддержали 15 депутатов из 23.

- Предложена краткая и емкая формулировка, простая для понимания, - что парковаться на траве нельзя, - пояснил на заседании ЗС старший помощник прокурора Севастополя Сергей Неудахин. - Сейчас, когда есть выбор - запарковаться на газоне или найти место по правилам, но пройтись 10 минут пешком - водитель выбирает первое. Владение транспортным средством подразумевает ответственность в том числе и в вопросе культуры парковки.

Фото: Григорий Назаров
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Он уточнил, что составлять протоколы на нарушителей будет департамент городского хозяйства Севастополя. Сами же понятия газона и зеленых насаждений прописаны в городских правилах благоустройства.

Парламентарии выразили опасения, что возможны перегибы, и закон станут применять ко всем, кто поставит автомобиль "на пучок травы".

- Мест для парковки во дворах нет, машины стоят на соседних пустырях, - говорит депутат ЗС Сергей Лисейцев. - По этому закону можно любого оштрафовать, за одну ночь наберется 300-400 штрафов только в одном округе.

Вице-спикер ЗС Татьяна Лобач считает, что прежде чем вводить карательные меры, надо создать паркоместа для всех.

- Будет ехать автомобиль с камерой и фиксировать все машины на зеленой территории, а потом люди получат штрафы, - говорит депутат. - А какую альтернативу мы предоставили севастопольцам? Припарковать машину в центре негде, бросаешь ее на 10 минут, а за тобой едет или эвакуатор, или машина с видеорегистратором. Гораздо важнее ввести штраф за парковку на детских площадках, от жителей постоянно поступают жалобы.

Однако большинство депутатов все же решили поддержать непопулярную меру.

- В некоторых странах автомобиль не разрешается покупать, если нет места, куда его ставить, - рассказал глава комитета ЗС по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин. - Мы не решим проблему с паркоместами в старых районах, но должна быть культура поведения. Это не дает право парковаться на газонах. От жителей поступает очень много жалоб на транспорт, который паркуется на детских площадках и зеленых насаждениях.

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что наказывать в первую очередь будут нерадивых автовладельцев, которые оставляют машины на благоустроенных зеленых участках.

- Суть нормы - защитить то, что мы уже сделали, а не тотально штрафовать всех, пополняя бюджет, - сказал Развожаев. - Речь идет о цивилизованных газонах, за которыми мы ухаживаем, выделяем бюджетные деньги, а на них заезжают транспортные средства, абсолютно не считаясь с тем, что сделано для всех горожан. А что касается стихийных парковок на пустырях, пока мы не создадим для людей парковки, штрафовать за это неправильно.

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