В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем

В Волгограде двое сотрудников полиции, возвращавшиеся на личном автомобиле со службы, погибли в ДТП с трамваем.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улиц Череповецкой и Чинарская. Сотрудники ППС, одному из которых было 22 года, а другому 24, около часа ночи столкнулись с ремонтным трамваем. Им управляла 71-летняя женщина.

Трамвай под ее управлением выехал со второстепенной дороги на желтый светофор. Полицейские от полученных травм погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.