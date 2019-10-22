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22.10.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Волгограде двое сотрудников полиции, возвращавшиеся на личном автомобиле со службы, погибли в ДТП с трамваем.

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По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на пересечении улиц Череповецкой и Чинарская. Сотрудники ППС, одному из которых было 22 года, а другому 24, около часа ночи столкнулись с ремонтным трамваем. Им управляла 71-летняя женщина.

Трамвай под ее управлением выехал со второстепенной дороги на желтый светофор. Полицейские от полученных травм погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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