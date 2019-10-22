Двадцать тысяч челябинцев остались без отопления из-за аварии

Сегодня ночью из-за гидравлического удара на тепломагистрали остались без отопления жители Ленинского района Челябинска. К аварии привело несанкционированное перекрытие запорной арматуры на магистральном трубопроводе, сообщили во вторник в городской администрации.

- Для установления размеров аварии отключено теплоснабжение многоквартирных, частных домов и социальных объектов, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с населением более 20 000 человек, а также 17 социально значимых объектов. Больницы, детские сады и школы, не смотря на отключение, работают в обычном режиме, на данный момент температура в зданиях соответствует СанПиН. Информация о пострадавших в результате повреждения теплотрассы не поступала. На месте работают специалисты региональной системы ЧС.

С девяти часов утра начали производить пробные запуски системы. В районной администрации создан оперативный штаб по вопросам ликвидации аварийной ситуации, под руководством градоначальницы Натальи Котовой. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону 8 (351) 256-23-05, а также на "горячую линию" 263-34-44.

По факту коммунальной аварии организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и коммунальных организаций, отметили в СК региона. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.