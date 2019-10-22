Криминалисты показали гаджеты, с помощью которых раскрывают убийства

Руководит отделом Эдуард Иванов. Ему 40 лет, с детства мечтал быть следователем, на старших курсах юракадемии пошел работать следователем в прокуратуру, после перешел в Следственный комитет. Возглавлял отдел криминалистики в Ханты-Мансийске, в апреле прошлого года стал руководителем межрегионального отдела в Екатеринбурге. Вместе с подчиненными он занимается самыми сложными делами, в том числе нераскрытыми преступлениями прошлых лет. Занимается успешно, во многом благодаря хорошему техническому оснащению отдела.
Оборудование в образцовом порядке расставлено на стеллажах в небольшой комнате: неподъемные тряпичные рюкзаки, кофры с камерами, пластиковые чемоданы со сложными приборами. На полках стоят спутниковые навигаторы, коробки с расходниками, банки с непонятными жидкостями.
- Когда криминалист отправляется на выезд, он берет с собой рюкзак с унифицированным набором вещей и профильный чемодан, где лежит техника для обнаружения и изъятия определенных видов следов, - объясняет Эдуард.
Из одного профильного чемодана он достает большой квадратный фонарь под названием МИКС-450. Эдуард выдает желтые пластиковые очки, выключает свет и включает устройство.
- 450 - это длина световой волны, которая позволяет увидеть то, что не видно при обычном свете. Таким светом можно выявить различные следы биологического происхождения. Например, кровь, кстати, поглощает ультрафиолет, пятно проявляется коричневым и на фоне выделяется контур, - объясняет криминалист и идет с фонарем к выключателю: все в пятнах, заметны следы рук, но поймать их в кадр не выходит - на объектив обычного фотоаппарата нужно надевать специальный фильтр.
В арсенале есть и более мощный прибор с регулируемой длиной волны. С его помощью можно обнаружить следы любых биологических жидкостей, горюче-смазочных материалов и многое другое.
- В этом году в Челябинской области с помощью МИКСа вышли на преступника, - рассказывает Эдуард. - В квартире было пять трупов, в том числе ребенок. Определили круг подозреваемых, и во время работы одежду каждого просвечивали этим прибором. У одного на носке проявились следы характерные для крови. ДНК-экспертиза подтвердила, что это кровь жертвы. Позже выяснилось, что человек причастен к убийству.
Из другого чемодана появляется увесистый планшет: георадар ОКО-3. В России таких всего два. Тяжелый прибор, Эдуард держит одной рукой, второй включает устройство. Напарник достает небольшой, похожий на игрушку, вездеход - это антенна, которую подсоединяют к планшету. "Вездеходом" водят по стенам, прибор показывает аномалии - этакое УЗИ.
С помощью георадара смогли раскрыть дело двухлетней давности. В Ханты-Мансийске пропали мужчина и женщина. В районе поисков было несколько водоемов, их обследовали водолазы и дали заключение: ни машины, ни трупов.
- Мы поехали на место, решили применить прибор в нестандартной для него среде. Установили георадар на резиновую лодку, обследовали первый попавшийся водоем. В местах, где обнаружились аномалии, оставили буйки, отправили водолазов, и подняли автомобиль с двумя погибшими внутри, - рассказывает Эдуард.
Если раньше на выезд приходилось брать большие бутылки с водой, чтобы делать смывы следов, то теперь пользуются порционной водой из аптеки - пластиковыми ампулами по пять миллилитров. Для фотосъемки места происшествия закупили не обычные камеры с обзором 360 градусов. Говорят, коллеги на гаджет смотрели скептически, но приобретение себя оправдало.
Эдуард достает из большого пластикового чемодана непонятное устройство, похожее на автомат с пластиковой тарелкой вместо дула - локатор нелинейных переходов. С его помощью ищут металл со следами окисления: сим-карты, ключи от машины, телефоны.
Есть в арсенале криминалистов и совсем простые вещи, например, металлодетекторы - в Магнитогорске с помощью такого раскрыли убийство предпринимателя.
- Преступники переоделись в форму ОМОНа и напали на жертву на выходе из подъезда. Консьерж успела нажать тревожную кнопку. Прибыла охрана, решила, что на месте работает настоящий ОМОН, и не стала вмешиваться. В ходе проведения следственных действий по уголовному делу, мы направились на дачу к одному из подозреваемых для участия в обыске помещения и на всякий случай решили проверить земельный участок. В одном месте прибор показал наличие металла в земле: среагировал на фольгу, которая осталась на горловине пластиковой банки из-под спортивного питания. А внутри банки находились маски, в которых были нападавшие, - рассказывает Эдуард.
Неудаляемые фото
Отдельное направление работы у криминалистов - поиск по цифровым следам.
У каждого есть мобильный телефон, и он всегда взаимодействует с сетью, даже когда вы не звоните. Он сохраняет фото, даже если вы их удалите. Он может рассказать, когда вы поставили другую сим-карту, куда ходили и чьи устройства находились рядом с вами. Даже у батареи телефона есть своя память, а уж сколько в устройстве файлов, которые вы не видите, даже сказать сложно.
- Розыск по цифровым следам - относительно новое для криминалистики направление, и в постижении нового кроется азарт криминалиста, - улыбается глава отдела. - Читаем специальную литературу, общаемся с производителями оборудования и программного обеспечения. Летом проводили научно-практический межведомственный семинар, собрали практиков, коллег, пригласили заведующих кафедрами криминалистики трех вузов и операторов связи. Слушали теорию, изучали алгоритмы обработки телекоммуникационной информации, обсуждали пути взаимодействия.
Зачем криминалистам каски
Эдуард считает, что криминалист должен быть готов ко всему. В 2010 году он ездил на Северный Кавказ, был свидетелем двух терактов. После той командировки понял, что сотрудников нужно экипировать так, чтобы оставались целыми и возвращались невредимыми к своим семьям. Поэтому первым делом он для своего отдела закупил спецодежду, защитные каски и противогазы.
Следователь-криминалист работает в любых условиях, и очень важно осмотреть место ЧП как можно раньше, необходимо найти и зафиксировать любые следы, которые подскажут, что случилось. Порой приходиться работать в условиях проведения аварийно-опасных работ, ликвидации техногенных катастроф и стихийных бедствий. Вместе с тем, помимо криминалистической техники, иного оснащения, криминалист должен обладать смекалкой, коммуникабельностью, эрудицией. Постоянное развитие в себе личностных качеств, умелое применение профессиональных знаний и усердие, обязательно принесут результат в работе, считает глава отдела.
- Случай был в Башкортостане. Молодая женщина забеспокоилась, что подругу давно не видно: дома не появляется, на звонки не отвечает. Соседка пошла в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, приехав в дом, обнаружили, что глава семьи в этот самый момент покончил с собой, а матери и несовершеннолетних детей нет. Стало понятно, что все пропавшие - пять человек, скорее всего, мертвы. А сообщить, где тела, некому - предполагаемый убийца повесился. В поисках тел сыщики и следователи Башкирии перекопали огород, разрыли выгребные ямы, обыскали все заброшенные постройки. Однако тела так и не нашли. На помощь выехали мои сотрудники, и, как в учебнике, посмотрели на место глазами преступника, попробовали погрузиться в его мысли, в событие убийства и обстановку сокрытия улик. Мы использовали ту же информацию о месте поисков, что и коллеги, только пропустили ее через призму следственного опыта, криминалистической науки, возможностей нашей техники. Благодаря этому на том же огороде обнаружили заброшенный колодец, замаскированный мусором, заполненный водой и грунтом. Расчистили, спустились, расковыряли лед и грязь, и обнаружили тела всех пятерых пропавших.
Кстати
Отдел криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в Екатеринбурге был пилотным. Проект признали успешным: такой же отдел уже есть в Санкт-Петербурге, еще один 15 октября 2019 года открылся в Нижнем Новгороде.