Криминалисты показали гаджеты, с помощью которых раскрывают убийства

В Екатеринбурге пять дней искали 27-летнюю Ксению: она решила продать свою иномарку, поехала на встречу с потенциальным покупателем и пропала. Машину нашли в Челябинске у перекупщиков. В салоне обнаружили замытые следы крови, задержали троих подозреваемых, они показали, где спрятали тело. Поиском следов этого преступления занимались сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) СК РФ.

Руководит отделом Эдуард Иванов. Ему 40 лет, с детства мечтал быть следователем, на старших курсах юракадемии пошел работать следователем в прокуратуру, после перешел в Следственный комитет. Возглавлял отдел криминалистики в Ханты-Мансийске, в апреле прошлого года стал руководителем межрегионального отдела в Екатеринбурге. Вместе с подчиненными он занимается самыми сложными делами, в том числе нераскрытыми преступлениями прошлых лет. Занимается успешно, во многом благодаря хорошему техническому оснащению отдела.

Оборудование в образцовом порядке расставлено на стеллажах в небольшой комнате: неподъемные тряпичные рюкзаки, кофры с камерами, пластиковые чемоданы со сложными приборами. На полках стоят спутниковые навигаторы, коробки с расходниками, банки с непонятными жидкостями.

- Когда криминалист отправляется на выезд, он берет с собой рюкзак с унифицированным набором вещей и профильный чемодан, где лежит техника для обнаружения и изъятия определенных видов следов, - объясняет Эдуард.

Из одного профильного чемодана он достает большой квадратный фонарь под названием МИКС-450. Эдуард выдает желтые пластиковые очки, выключает свет и включает устройство.

- 450 - это длина световой волны, которая позволяет увидеть то, что не видно при обычном свете. Таким светом можно выявить различные следы биологического происхождения. Например, кровь, кстати, поглощает ультрафиолет, пятно проявляется коричневым и на фоне выделяется контур, - объясняет криминалист и идет с фонарем к выключателю: все в пятнах, заметны следы рук, но поймать их в кадр не выходит - на объектив обычного фотоаппарата нужно надевать специальный фильтр.

В арсенале есть и более мощный прибор с регулируемой длиной волны. С его помощью можно обнаружить следы любых биологических жидкостей, горюче-смазочных материалов и многое другое.

- В этом году в Челябинской области с помощью МИКСа вышли на преступника, - рассказывает Эдуард. - В квартире было пять трупов, в том числе ребенок. Определили круг подозреваемых, и во время работы одежду каждого просвечивали этим прибором. У одного на носке проявились следы характерные для крови. ДНК-экспертиза подтвердила, что это кровь жертвы. Позже выяснилось, что человек причастен к убийству.

Из другого чемодана появляется увесистый планшет: георадар ОКО-3. В России таких всего два. Тяжелый прибор, Эдуард держит одной рукой, второй включает устройство. Напарник достает небольшой, похожий на игрушку, вездеход - это антенна, которую подсоединяют к планшету. "Вездеходом" водят по стенам, прибор показывает аномалии - этакое УЗИ.

С помощью георадара смогли раскрыть дело двухлетней давности. В Ханты-Мансийске пропали мужчина и женщина. В районе поисков было несколько водоемов, их обследовали водолазы и дали заключение: ни машины, ни трупов.

- Мы поехали на место, решили применить прибор в нестандартной для него среде. Установили георадар на резиновую лодку, обследовали первый попавшийся водоем. В местах, где обнаружились аномалии, оставили буйки, отправили водолазов, и подняли автомобиль с двумя погибшими внутри, - рассказывает Эдуард.

Если раньше на выезд приходилось брать большие бутылки с водой, чтобы делать смывы следов, то теперь пользуются порционной водой из аптеки - пластиковыми ампулами по пять миллилитров. Для фотосъемки места происшествия закупили не обычные камеры с обзором 360 градусов. Говорят, коллеги на гаджет смотрели скептически, но приобретение себя оправдало.

Эдуард достает из большого пластикового чемодана непонятное устройство, похожее на автомат с пластиковой тарелкой вместо дула - локатор нелинейных переходов. С его помощью ищут металл со следами окисления: сим-карты, ключи от машины, телефоны.

Есть в арсенале криминалистов и совсем простые вещи, например, металлодетекторы - в Магнитогорске с помощью такого раскрыли убийство предпринимателя.

- Преступники переоделись в форму ОМОНа и напали на жертву на выходе из подъезда. Консьерж успела нажать тревожную кнопку. Прибыла охрана, решила, что на месте работает настоящий ОМОН, и не стала вмешиваться. В ходе проведения следственных действий по уголовному делу, мы направились на дачу к одному из подозреваемых для участия в обыске помещения и на всякий случай решили проверить земельный участок. В одном месте прибор показал наличие металла в земле: среагировал на фольгу, которая осталась на горловине пластиковой банки из-под спортивного питания. А внутри банки находились маски, в которых были нападавшие, - рассказывает Эдуард.

Неудаляемые фото

Отдельное направление работы у криминалистов - поиск по цифровым следам.

У каждого есть мобильный телефон, и он всегда взаимодействует с сетью, даже когда вы не звоните. Он сохраняет фото, даже если вы их удалите. Он может рассказать, когда вы поставили другую сим-карту, куда ходили и чьи устройства находились рядом с вами. Даже у батареи телефона есть своя память, а уж сколько в устройстве файлов, которые вы не видите, даже сказать сложно.

- Розыск по цифровым следам - относительно новое для криминалистики направление, и в постижении нового кроется азарт криминалиста, - улыбается глава отдела. - Читаем специальную литературу, общаемся с производителями оборудования и программного обеспечения. Летом проводили научно-практический межведомственный семинар, собрали практиков, коллег, пригласили заведующих кафедрами криминалистики трех вузов и операторов связи. Слушали теорию, изучали алгоритмы обработки телекоммуникационной информации, обсуждали пути взаимодействия.

Зачем криминалистам каски

Эдуард считает, что криминалист должен быть готов ко всему. В 2010 году он ездил на Северный Кавказ, был свидетелем двух терактов. После той командировки понял, что сотрудников нужно экипировать так, чтобы оставались целыми и возвращались невредимыми к своим семьям. Поэтому первым делом он для своего отдела закупил спецодежду, защитные каски и противогазы.

Следователь-криминалист работает в любых условиях, и очень важно осмотреть место ЧП как можно раньше, необходимо найти и зафиксировать любые следы, которые подскажут, что случилось. Порой приходиться работать в условиях проведения аварийно-опасных работ, ликвидации техногенных катастроф и стихийных бедствий. Вместе с тем, помимо криминалистической техники, иного оснащения, криминалист должен обладать смекалкой, коммуникабельностью, эрудицией. Постоянное развитие в себе личностных качеств, умелое применение профессиональных знаний и усердие, обязательно принесут результат в работе, считает глава отдела.

- Случай был в Башкортостане. Молодая женщина забеспокоилась, что подругу давно не видно: дома не появляется, на звонки не отвечает. Соседка пошла в правоохранительные органы. Сотрудники полиции, приехав в дом, обнаружили, что глава семьи в этот самый момент покончил с собой, а матери и несовершеннолетних детей нет. Стало понятно, что все пропавшие - пять человек, скорее всего, мертвы. А сообщить, где тела, некому - предполагаемый убийца повесился. В поисках тел сыщики и следователи Башкирии перекопали огород, разрыли выгребные ямы, обыскали все заброшенные постройки. Однако тела так и не нашли. На помощь выехали мои сотрудники, и, как в учебнике, посмотрели на место глазами преступника, попробовали погрузиться в его мысли, в событие убийства и обстановку сокрытия улик. Мы использовали ту же информацию о месте поисков, что и коллеги, только пропустили ее через призму следственного опыта, криминалистической науки, возможностей нашей техники. Благодаря этому на том же огороде обнаружили заброшенный колодец, замаскированный мусором, заполненный водой и грунтом. Расчистили, спустились, расковыряли лед и грязь, и обнаружили тела всех пятерых пропавших.

Кстати

Отдел криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в Екатеринбурге был пилотным. Проект признали успешным: такой же отдел уже есть в Санкт-Петербурге, еще один 15 октября 2019 года открылся в Нижнем Новгороде.