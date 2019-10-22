Это интервью, наверное, мне еще бы, бог знает, когда удалось записать, если бы не внезапно установившаяся нелетная погода. Петр Еговцев показывает мне оперативную сводку: только за последние сутки в центр поступили сигналы о 30 тяжелых больных в области, которым срочно нужна помощь. И эта нелетная погода, не дай бог, конечно, но может для кого-то оказаться и роковой…

Петр Иванович, как вы решаете, к кому вылетать в первую очередь?

Петр Еговцев: Всякий раз это очень индивидуально, в зависимости от состояния больного. В одних случаях пять минут - и вертолет уже в небе. В других нужна срочная консультация врачам в отдаленной больнице, как действовать до прибытия помощи, иногда подключается телемедицина, и срочную неотложную операцию местные врачи делают на месте под руководством специалистов из Екатеринбурга. Бывает так, что больного нельзя какое-то время трогать вообще, малейшая встряска может привести к тяжелым последствиям, его состояние нужно сначала стабилизировать, и только потом мы можем его забрать. Но вы бы видели глаза родственников больных, когда мы грузим больного на борт, в них такая надежда на то, что спасут, вылечат…

Благодарности, наверное, потом приходят со всей области...

Петр Еговцев: Ну что вы, мы же "бойцы невидимого фронта", больные о нас часто вообще ничего не знают и не помнят.

Сколько вылетов у вас бывает за день?

Петр Еговцев: Один-два точно, а бывало и больше. Как-то посчитал, четыре года назад у меня было 500 летных часов за год. Я заведую отделением, поэтому стараюсь брать на себя самых тяжелых больных. Знаете, как-то уж так повелось еще с первых лет работы, что именно с теми, кому тяжелее всего, меня больше всего привлекает работать. Наверное, потому, что так я нагляднее вижу результат своей работы, когда удается кого-то вытащить чуть ли не с того света.

Невольно подумалось: кто-то сейчас читает это интервью и скажет, мол, в небольших поселках сейчас почти не осталось своих больниц, вот и вынуждены эти ребята из медицины катастроф спасать больных.

Петр Еговцев: Вот представьте недавний случай, мы прилетели в деревню на крайнем востоке области, там всего несколько дворов, на окраине за домами следы волков видны. Нецелесообразно иметь в таких поселках больницу, и акушерский пункт тут пользы не принесет. Когда с человеком что-то случается, когда ему нужна помощь хорошего специалиста, его нужно срочно доставить в тот медицинский центр, где ему окажут высококлассную помощь.

Простите за бестактный вопрос - сколько вы зарабатываете?

Петр Еговцев: У меня оклад 19 тысяч 600, все остальное - то, что удается заработать за дежурства и сверхурочно. Тысяч 70 на руки выходит. И изменения тут, конечно, нужны.

Справка

Признание - безусловное

Петр Иванович Еговцев за последние три года выполнил 1613 служебных заданий. Провел 417 эвакуаций тяжелых больных, из них 254 - на вертолете, 163 - на реанимационном автомобиле.

Вручение всероссийской премии в области санитарной авиации "Золотой час" прошло нынче во второй раз в Нижнем Новгороде в рамках форума "САНАВИАЦИЯ-2019". В номинации лучший врач медицины катастроф 2019 года безусловным лидером стал Петр Еговцев. При присуждении премии учитывались такие профессиональные факторы, как общее число полетов, проведенных эвакуаций больных в целом, а также с применением мероприятий интенсивной терапии, эвакуаций детей и т.д. Кроме того, принималось во внимание безусловное признание в экспертном медицинском сообществе.

У Петра Еговцева случается до 500 летных часов за год.