На Ямале взрыв газового баллона обрушил гаражи, пострадал человек

В городе Лабытнанги на улице Больничная в гаражах взорвался газовый баллон.

Сообщение о последовавшем за этим пожаре поступило в экстренные службы в 15.20. На место происшествия через несколько минут прибыли первые расчеты. К этому времени гаражи обрушились, появилась угроза распространения огня на соседние строения. К счастью, жилых домов рядом нет.

"Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. Пламя сильно повредило три гаража и еще два частично", - передает пресс-служба МЧС ЯНАО.

По информации спасателей, пострадал один человек.

На месте ЧП работают дознаватели МЧС для установления причины случившегося.