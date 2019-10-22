На заводе в Свердловской области после разлива меди остановлена печь

Ночью с 21 на 22 октября на заводе в Верхней Пышме произошла авария. Сообщается, что в процессе производства произошел сбой в работе одной из печей, при этом разлился и вспыхнул жидкий металл. Сейчас работа печи приостановлена.

На предприятии сообщили, что взрыва или серьезного пожара при инциденте не было. Жидкая медь действительно выплеснулась, но не на пол помещения, а в специально предусмотренные для этого сооружения, а пожар был предотвращен еще до приезда МЧС.

"Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди", - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также известно, что никто из работников предприятия не пострадал.

"В целях предотвращения негативных последствий технологический персонал, порядка 50 человек, был выведен в безопасное место. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме", - рассказала "РГ" Нина Пелевина, руководитель пресс-службы УГМК.

На данный момент неисправная печь не работает - ее обследуют эксперты, которым предстоит выяснить причину ЧП.