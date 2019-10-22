Новости

В Казани отправили на лечение школьника, пришедшего на урок с оружием 20:32
В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты 20:31
Австралийский диетолог рассказала, как похудеть без усилий 20:30
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне 20:29
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях 20:20
В Рязани прокуратура проверит действия персонала при эвакуации ТЦ 20:19
Поддержка въездного туризма оказалась под угрозой срыва 20:18
СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности 20:03
Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов 20:02
Появились подробности смертельной перестрелки под Ростовом 20:00
Володин: Средства госбюджета должны поступать в регионы в январе 19:50
Боец ММА Минаков не выступит на турнире Bellator 26 октября 19:37
Видео: в США пикап приземлился на крышу дома 19:31
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Против Порошенко открыли уголовное разбирательство из-за халатности 19:13
Nissan освежил полноразмерный пикап Titan 19:01
В Сочи космонавтов научат выживать в случае ЧП при посадке 18:58
Путин и Эрдоган беседуют шестой час 18:54
Под Ростовом произошла перестрелка: пять погибших и двое раненых 18:38
Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность 18:23
В Госдуме предложили запретить отключать отопление и воду за долги 18:19
Кадыров стал рекордсменом по установлению рекордов 18:07
Ford готовит кроссовер в стиле Bronco 18:03
Осквернившие Вечный огонь в Волгограде не были военными 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
22.10.2019 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Несмешная история

В Зауралье ведомственные инструкции мешают педагогу получить звание "Ветеран труда"
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 239(7997)
Эту историю "Российской газете" рассказала Людмила Максимова из Далматова. В век компьютерных технологий, когда любую информацию в электронной базе данных можно обновить нажатием одной кнопки, она кажется нелепой и даже анекдотичной. Однако нашей героине не до смеха.

В июле 2019 года исполнилось ровно 35 лет, как Людмила Геннадьевна начала трудовую деятельность. За год до этой даты правительство Курганской области наградило ее почетной грамотой за высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие региона. По закону солидный трудовой стаж и награда позволяют получить звание "Ветеран труда", поэтому Максимова обратилась с соответствующим заявлением в районный отдел социальной защиты населения. Там, по ее словам, сказали, что с документами все в порядке, правда, необходимо взять справку в Пенсионном фонде о подтверждении трудового (страхового) стажа. В ПФ Максимовой выдали нужный документ, но стаж почему-то подсчитали по состоянию на 31 декабря 2018 года. На эту дату она проработала 34 года 5 месяцев и 4 дня, то есть менее 35 лет. До полноценного ветерана труда заявительница недотягивала, поэтому в Главном управлении соцзащиты региона ей отказали в присвоении звания.

До полноценного ветерана труда Максимова недотягивала, поскольку в ПФ почему-то подсчитали ее стаж по состоянию на 31 декабря 2018 года

Между тем Максимова по сей день трудится заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Далматовской школе искусств, что документально подтвердил ее директор. На момент обращения в управление, 6 августа, ее трудовой стаж был даже больше 35 лет. Это легко проверить по страховым взносам, которые перечисляет в Пенсионный фонд работодатель. Педагог обратилась в районное управление фонда с просьбой исправить сведения в ее индивидуальном лицевом счете, так как они недостоверны. Таким образом нарушается ее право на присвоение звания "Ветеран труда". Но сотрудники ПФ также отказались внести поправки в сведения, сославшись на закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", инструкции Минтруда и соцзащиты РФ, где такой порядок не прописан. В ведомстве Людмиле Геннадьевне заявили: работодатели предоставляют информацию о застрахованных сотрудниках раз в год, база данных обновится только в марте 2020 года, вот тогда и приходите.

Фото: iStock
97-летний ветеран добился жилищного сертификата в суде

На запрос "РГ" в отделении Пенсионного фонда РФ по Курганской области подтвердили: страхователи должны представлять сведения о страховом стаже работников ежегодно не позднее 1 марта. Крайним сроком отражения информации о периодах работы за 2019 год на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в ПФР является 1 апреля 2020. Так что нарушений нет. В Главном управлении социальной защиты населения "РГ" тоже заверили: все верно. По закону сведения о продолжительности трудового (страхового) стажа, который учитывается для назначения пенсии, находятся в распоряжении Пенсионного фонда РФ. Органы соцзащиты сами не могут подсчитывать стаж. Однако причем тут пенсия, если человек просит присвоить ему звание, в ведомстве не пояснили.

- Какой-то абсурд получается, - возмущается Людмила Максимова. - Я честно заслужила звание "Ветерана труда", но получить его не могу из-за каких-то инструкций и несогласованности двух ведомств. В нынешнем году я бы могла пользоваться положенными мне льготами. А теперь вынуждена ждать в лучшем случае до следующего лета, когда мне пришлют официальное уведомление о трудовом стаже.

Максимова не намерена так долго ждать и подала иск в суд о признании недействительным отказа в выдаче удостоверения ветерана труда. Ответчиком по делу проходит Главное управление соцзащиты населения по Курганской области. По словам педагога, она не единственная, кто попал в подобную ситуацию. Если проблемы возникают из-за законов и инструкций, значит, надо их изменить, считают ветераны. Хуже, когда нарушается законное право на своевременную социальную поддержку.

Кстати

Льготы, положенные ветеранам труда в Курганской области (для женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет, независимо от того, прекратили они трудовую деятельность или нет):

• ежемесячная денежная выплата в размере 351 рубля;

• жилищно-коммунальная выплата. В нее входит компенсация 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления и социальной нормы площади жилого помещения (33 квадратных метра для одиноких пенсионеров, 21 квадратный метр - для членов семьи, состоящей из двух человек, 18 квадратных метров - для проживающих в семье из трех и более человек); 50 процентов оплаты общей площади жилья (содержание и ремонт); оплата взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилого помещения);

• сохранение права на получение медпомощи в организациях, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию, а также бесплатная медпомощь по программе госгарантий;

• внеочередной прием в организациях стационарного и полустационарного соцобслуживания, обслуживание вне очереди на дому.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Эрдоган разговаривали в Сочи больше шести часов
Минсельхоз: Цены на гречку не изменятся
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях