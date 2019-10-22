Эту историю "Российской газете" рассказала Людмила Максимова из Далматова. В век компьютерных технологий, когда любую информацию в электронной базе данных можно обновить нажатием одной кнопки, она кажется нелепой и даже анекдотичной. Однако нашей героине не до смеха.

В июле 2019 года исполнилось ровно 35 лет, как Людмила Геннадьевна начала трудовую деятельность. За год до этой даты правительство Курганской области наградило ее почетной грамотой за высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие региона. По закону солидный трудовой стаж и награда позволяют получить звание "Ветеран труда", поэтому Максимова обратилась с соответствующим заявлением в районный отдел социальной защиты населения. Там, по ее словам, сказали, что с документами все в порядке, правда, необходимо взять справку в Пенсионном фонде о подтверждении трудового (страхового) стажа. В ПФ Максимовой выдали нужный документ, но стаж почему-то подсчитали по состоянию на 31 декабря 2018 года. На эту дату она проработала 34 года 5 месяцев и 4 дня, то есть менее 35 лет. До полноценного ветерана труда заявительница недотягивала, поэтому в Главном управлении соцзащиты региона ей отказали в присвоении звания.

До полноценного ветерана труда Максимова недотягивала, поскольку в ПФ почему-то подсчитали ее стаж по состоянию на 31 декабря 2018 года

Между тем Максимова по сей день трудится заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Далматовской школе искусств, что документально подтвердил ее директор. На момент обращения в управление, 6 августа, ее трудовой стаж был даже больше 35 лет. Это легко проверить по страховым взносам, которые перечисляет в Пенсионный фонд работодатель. Педагог обратилась в районное управление фонда с просьбой исправить сведения в ее индивидуальном лицевом счете, так как они недостоверны. Таким образом нарушается ее право на присвоение звания "Ветеран труда". Но сотрудники ПФ также отказались внести поправки в сведения, сославшись на закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", инструкции Минтруда и соцзащиты РФ, где такой порядок не прописан. В ведомстве Людмиле Геннадьевне заявили: работодатели предоставляют информацию о застрахованных сотрудниках раз в год, база данных обновится только в марте 2020 года, вот тогда и приходите.

На запрос "РГ" в отделении Пенсионного фонда РФ по Курганской области подтвердили: страхователи должны представлять сведения о страховом стаже работников ежегодно не позднее 1 марта. Крайним сроком отражения информации о периодах работы за 2019 год на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в ПФР является 1 апреля 2020. Так что нарушений нет. В Главном управлении социальной защиты населения "РГ" тоже заверили: все верно. По закону сведения о продолжительности трудового (страхового) стажа, который учитывается для назначения пенсии, находятся в распоряжении Пенсионного фонда РФ. Органы соцзащиты сами не могут подсчитывать стаж. Однако причем тут пенсия, если человек просит присвоить ему звание, в ведомстве не пояснили.

- Какой-то абсурд получается, - возмущается Людмила Максимова. - Я честно заслужила звание "Ветерана труда", но получить его не могу из-за каких-то инструкций и несогласованности двух ведомств. В нынешнем году я бы могла пользоваться положенными мне льготами. А теперь вынуждена ждать в лучшем случае до следующего лета, когда мне пришлют официальное уведомление о трудовом стаже.

Максимова не намерена так долго ждать и подала иск в суд о признании недействительным отказа в выдаче удостоверения ветерана труда. Ответчиком по делу проходит Главное управление соцзащиты населения по Курганской области. По словам педагога, она не единственная, кто попал в подобную ситуацию. Если проблемы возникают из-за законов и инструкций, значит, надо их изменить, считают ветераны. Хуже, когда нарушается законное право на своевременную социальную поддержку.

Кстати

Льготы, положенные ветеранам труда в Курганской области (для женщин, достигших 55 лет, и мужчин 60 лет, независимо от того, прекратили они трудовую деятельность или нет):

• ежемесячная денежная выплата в размере 351 рубля;

• жилищно-коммунальная выплата. В нее входит компенсация 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления и социальной нормы площади жилого помещения (33 квадратных метра для одиноких пенсионеров, 21 квадратный метр - для членов семьи, состоящей из двух человек, 18 квадратных метров - для проживающих в семье из трех и более человек); 50 процентов оплаты общей площади жилья (содержание и ремонт); оплата взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилого помещения);

• сохранение права на получение медпомощи в организациях, к которым ветераны были прикреплены до выхода на пенсию, а также бесплатная медпомощь по программе госгарантий;

• внеочередной прием в организациях стационарного и полустационарного соцобслуживания, обслуживание вне очереди на дому.