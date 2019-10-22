В России проходит ежегодный конкурс "Народный участковый". Сначала лучших уполномоченных выбирают в регионе, затем финалисты соревнуются на всероссийском этапе. "РГ" решила рассказать о двух уральцах, целиком отдающих себя работе.

Иван Ярчихин смеется: "Жена хочет, чтобы я ушел со службы. А кто тогда будет тянуть эту лямку?" Фото: Елена Елисеева/РГ

И в магазин сходить, и с тараканами разобраться

Майор Иван Ярчихин из Полевского служит в полиции более 20 лет, 14 из них - участковым. Зона его ответственности - четыре деревни в радиусе 20 километров от города. До работы Иван добирается на служебном УАЗе. Говорит, без машины на службе никак.

- Были мысли совсем перебраться в деревню, но это непросто. Раньше участковому за выслугу лет давали земельный участок, в новых законах такой льготы нет. Продавать квартиру в Полевском и уезжать в село не хотим: жена - городской житель, дети в школу ходят, родители тут живут. Да и мало ли что: вдруг завтра руководство скажет: "Все, поработай в городе". Служба - дело такое.

По официальному графику Иван встречается с жителями трижды в неделю. Фактически проводит в деревнях все рабочее время.

- Сельчане отличаются от городских. В городе некоторые и дверь не откроют, а в деревне встретят - на чай пригласят. Знаете, в домашней обстановке люди охотнее делятся наболевшим. В полиции могут постесняться рассказывать.

Проблемы на селе обычные: ссоры, драки на почве недопонимания или ревности, кражи.

- 50-60 процентов обращений носит бытовой характер, - объясняет Иван. - Раньше люди сами разбирались с такими ситуациями, сейчас им нужен посредник. Сосед оскорбит, и обиженный бежит в полицию. Иду, разбираюсь. Например, в деревне два соседа спорили насчет межи: якобы один на 50 сантиметров залез на чужой участок. Написали друг на друга заявления. С одним говорил, потом с другим, собрал их вместе за столом, в итоге конфликт был исчерпан. Пока живут мирно. А бывает, люди жалуются, что соседские тараканы в дом перебрались. Или "соседка что-то льет на мой огород, и у меня капуста не завязалась...". Сейчас очень просто подать заявление в полицию через Интернет. Сосед обидел - сел за компьютер, отправил.

Иван уверен: участковый должен быть немного психологом - находить подход к собеседникам. В начале службы он посещал курсы психологии при ГУВД - учеба не прошла даром.

- Был у меня случай: мать жаловалась на сына - бездельничает, пьет, - вспоминает Ярчихин. - Приехал, поговорил с ним. Видимо, нашел нужные слова: парень устроился на работу, и жизнь у него стала налаживаться. Конечно, взрослого человека сложно перевоспитать, но я стараюсь убеждать. Объясняю, какое наказание грозит, если не остановиться, общаюсь с родными. Кто-то, видя повышенное внимание полиции, меняется, кто-то нет.

К Ивану обращаются не только с проблемами: одинокие старики, например, просят съездить в магазин, помочь с бытовыми вопросами, прохожие узнают на улицах. Даже во время интервью подошел мужчина - посоветоваться.

- Жена хочет, чтобы я ушел со службы, - смеется Иван. - А кто тогда останется? Кто будет тянуть эту лямку? Конечно, зарплата невысокая, но не ниже, чем, скажем, на заводе. А объем работы очень большой плюс ночные дежурства… Но я к службе прикипел.

На четвереньках по кладбищу

Олег Бобриков - подполковник полиции, начальник отдела участковых уполномоченных в Магнитогорске. Пришел на службу рядовым участковым в 23 года, а поддержал его в стремлении вступить в ряды стражей порядка знакомый уполномоченный. За более чем 30 лет было всякое: от "бытовухи" до раскрытых убийств. Но сменить работу никогда не хотел, ведь за каждым делом - судьба человека.

- Главная задача участкового - знать обо всем, что происходит на его территории: кто на учете состоит, в какой семье проблемы. Чаще всего приходилось разбираться с бытовым насилием, например, муж избил жену, выгнал из дома. И я точно знаю, что профилактические беседы - не просто разговор: свыше половины дебоширов исправляются, ошибок не повторяют, - улыбается Олег Бобриков.

Случалось Олегу Анатольевичу вести расследование и за пределами спальных районов. Например, в начале двухтысячных нашел вандалов, осквернивших более сотни могил на местном кладбище.

- Бросил все дела тогда, две недели по погосту на четвереньках ползал. В одном месте нашел записку, приколотую к фото. В другом - листы, вырванные из дневника. Почерк совпал, по расписанию занятий вышли на учеников, которые этим занимались.

За годы службы Олег Бобриков награжден множеством ведомственных наград и должностью участкового гордится:

- Предельный срок службы подняли до 55 лет, чему я очень рад. Силы есть, энергия - это главное. А сложности? Ну без них не обойтись. Трудности преодолевать надо, в том и смысл.