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22.10.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске пожаловались на ветеринара, спасавшего питомцев от эвтаназии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявление на челябинского ветеринара Баграта Агажанова, спасавшего животных от эвтаназии, чтобы передать в хорошие руки, рассмотрено прокуратурой Челябинска. Каких-либо признаков состава преступления в его деятельности пока не усматривается, сообщили "РГ" в надзорном ведомстве.

- Заявление с жалобой на действия ветеринара поступило на электронную почту прокуратуры Челябинска 18 октября, - сообщила заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева. - По итогам его рассмотрения принято решение передать его по территориальном признаку в прокуратуру Курчатовского района Челябинска, которая проверит деятельность ветеринарной клиники на соответствие требованиям федерального законодательства. Признаков состава преступления, в связи с которыми заявление могло быть передано в полицию для дальнейшего расследования, мы пока не усматриваем. Прежде всего, нет потерпевших. Ни одного заявления от хозяев спасенных от эвтаназии животных к нам не поступило.

Фото: vk.com/zoo_protection
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Челябинский ветеринар Баграт Агажанов прославился на всю страну после того, как на него пожаловалась в прокуратуру зоозащитница из Санкт-Петербурга. Она сообщила о том, что 26-летний врач не проводит процедуры усыпления питомцев, которые ему оплатили их владельцы. А тратит эти деньги на корм и лечение, после чего пристраивает животных в новые семьи. Как ни странно, но в спасении животных зоозащитница, специализирующаяся на правовых вопросах обращения с домашними животными, усмотрела нарушение закона об оказании платных медицинских услуг, какие бы благие цели им не преследовались.

В свою очередь на защиту ветеринара встала вся прогрессивная общественность, организовав с соцсетях группу "Баграт мы с тобой".

К счастью для ветеринара, вопрос о его привлечении к ответственности, не рассматривается. Однако по поступившему сигналу прокуратура будет обязана проверить деятельность самого ветеринара и клиники, в которой он работает.

Сегодня Баграт тепло поблагодарил всех неравнодушных людей, которые оказали ему поддержку и сообщил, что в юридической помощи он не нуждается. Дальнейшее обсуждение произошедшего с ним инцидента предлагает закрыть, о чем разметил на своей страничке в соцсетях обращение к друзьям и подписчикам.

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