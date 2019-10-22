В Свердловской области рабочих эвакуировали с завода из-за разлива меди

В городе Верхняя Пышма Свердловской области пятьдесят человек были эвакуированы из-за розлива жидкой меди на заводе "Уралэлектромедь". Инцидент произошел в понедельник поздно вечером.

По данным управления МЧС по региону, на площади десять квадратных метров произошел разлив жидкого металла из медеплавильной печи. В результате из цеха были эвакуированы рабочие, никто не пострадал. "Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди", - говорится в сообщении.

Последствия ЧП ликвидированы. Сейчас цех работает в штатном режиме. Отмечается, что на место выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека. Силы МЧС задействованы не были, пишет РИА Новости. По предварительным данным, причиной разлива меди стал технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей.