В Тюменской области зафиксирован случай редкой "гаффской болезни"

Тюменское управление Роспотребнадзора расследует случай редкой "гаффской болезни", которая была диагностирована у семьи из деревни Ачиры в Тобольском районе.

Заболевание возникает из-за употребления в пищу токсичной рыбы. Считается, что она может стать таковой от того, что питается планктоном, зараженным ядовитыми веществами, которые вымываются из грунта. Среди других версий - заглатывание рыбой некоторых видов спорыньи с прибрежной растительности.

В течение трех суток у заболевших наблюдались признаки пищевого отравления, затем начинались судороги, а в конечном итоге отказывали почки и печень.

"Поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ№1 двух членов семьи, еще один находится в больнице Тобольска. Предположительно причиной стало употребление в пищу рыбы, которую они сами выловили", - передает пресс-служба надзорного органа.

Медработники обходят дома в поселке, чтобы предупредить жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы. Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воды и рыбы.