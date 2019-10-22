РФ и Турция будут совместно патрулировать сирийско-турецкую границу

Обе стороны подтвердили свою приверженность сохранению политического единства и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, а также стремление бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, говорится в первых пунктах документа.

"Начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдских отрядов самообороны - прим. "РГ") и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который (вывод) должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 км от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - гласит пятый пункт меморандума.

Кроме того, обе стороны "примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов".

Россия и Турция будут способствовать безопасному возвращению беженцев. Также будет создан механизм мониторинга и верификации для обзора и координации выполнения положений меморандума.

Наконец, "обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках механизма Астаны и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета", говорится в заключительном пункте документа.

Напомним, этот меморандум стал одним из итогов почти семичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.