В бешеном ритме города любому человеку время от времени требуются минуты, а в идеале часы тишины и покоя. Хотя бы для того, чтобы, придя домой, выспаться и чтоб никто за полночь не врубал громко музыку, а с утра пораньше в выходной не сверлил над ухом дрелью. Не всегда желания разных людей совпадают.

В нашей стране нет единого законодательства о соблюдении тишины и покоя граждан. Каждый регион самостоятельно устанавливает типы шума, запрещенного в определенное время. В результате в региональном законодательстве попадаются совершенно уникальные определения шума. Так, на правовом портале garant.ru нашли такие примеры: запрет на вой и лай собак, а также на иной шум от домашних животных существует в региональном законодательстве Самарской и Архангельской областей. Также можно отметить такие интересные определения шума, как световые сигналы автомобилей (Республика Бурятия), танцы (Ставропольский край), звуковые эффекты (Республика Мордовия), речь, брань (Самарская область).

Среди региональных законов о тишине отсутствует какое-либо единообразие определений. В ряде регионов (например, в Санкт-Петербурге) наказывают за свист или стук, в других регионах эти действия не подпадают под определение нарушения тишины (например, в Красноярском крае). Также отсутствует едино­образие и в системе наказаний: штрафы для граждан разнятся от 500 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 3 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Однако самое сложное - привлечь нарушителя к ответственности. Недавно правительство Северной столицы заключило соглашение с МВД России о передаче последнему части полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях, посягающих на общественный порядок. Это означает, что сейчас наказывать, например, нарушителей городского "закона о тишине" станет проще, а значит - закон, столь важный для жителей мегаполиса, будет работать. Соглашение между администрацией Санкт-Петербурга и силовым ведомством пока проходит все необходимые стадии обсуждения и согласования. А начнет оно действовать с 1 января 2020 года.

Напомним, городской "закон о тишине", принятый правительством города, не позволяет жителям многоквартирных домов нарушать тишину с 22.00 до 8.00. В это время запрещаются громкая музыка, ремонтные работы в квартирах и даже перестановка мебели. Однако до принятия этого соглашения составлять протоколы в отношении нарушителей имели право только сотрудники профильного комитета Смольного.

Чиновника, чей рабочий день оканчивается в 19.00, вызвать для составления протокола, чтобы зафиксировать нарушение тишины в ночное время, было не так-то просто. А участковый уполномоченный полиции после реформы ведомства этих полномочий оказался лишен. В результате сложилась такая коллизия: жители, страдающие от беспокойных соседей, которые не дают им спать в ночное время, звонят в полицию, жалуются, но максимум, что могли сделать сотрудники полиции - приехать и приструнить шумные компании. Реальных рычагов власти - например, составить протокол о нарушителях в соответствии с КоАП РФ - они не могли. Не было у полиции таких полномочий. Ведь "закон о тишине" - региональный, а в КоАП соответствующей статьи нет.

Сейчас это противоречие устранено. После заключения соглашения между Смольным и МВД право составлять протоколы в отношении нарушителей у участковых появилось. А значит, горожане смогут спать ночами спокойнее.

Кстати, Омск стал первым регионом в Западной Сибири, где местное правительство и полиция заключили аналогичное соглашение о передаче части должностных полномочий в сфере общественного порядка.

Региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области" был принят еще в мае 2016 года. В нем четко говорится, что громкого шума не должно быть ночью с 22.00 до 8.00 и днем с 13.00 до 14.00. Однако на протяжении трех лет он фактически не работал.

В результате любители громкой музыки, ночных скандалов и ремонта не несли никакой ответственности за доставленные соседям неудобства.

Между тем, по данным омской службы участковых, более 70 процентов всех заявлений, которые сегодня к ним поступают от горожан, - это как раз жалобы на нарушение покоя.

Поводом для разбирательств чаще всего становятся громкое топанье сверху по утрам, хлопанье дверями, затянувшиеся гулянки, рев сигнализации, сверление стен и многое другое. Омичи сетуют на шум с соседних строек, ночную разгрузку товара в придомовых магазинах и даже слишком ранний вывоз мусора по утрам.

Недовольны жители многоэтажек и соседством с веселыми кафе. К примеру, одно из них полиции приходится посещать практически ежедневно.

Чтобы хоть как-то навести порядок, стражи порядка выкручивались и искали сопутствующие нарушения. К примеру, если ночной дебошир был нетрезв, выходил в подъезд и нецензурно выражался, то соседям, можно сказать, повезло. Тогда нарушителя порядка "усмиряли" штрафом за мелкое хулиганство в общественном месте.

Теперь виновников ночных переполохов ждут ощутимые штрафы: до 5 тысяч рублей на физических лиц и до 50 тысяч рублей - на юридических лиц.

- С июля этого года мы возбудили 398 административных дел по части 1 статьи 48 Кодекса Омской области "Нарушение тишины и покоя граждан", - сообщил "Российской газете" представитель Омской области Алексей Командыков. - Административные комиссии вынесли уже 16 постановлений о наложении штрафов на нарушителей.

Горожане в свою очередь подтверждают - по ночам в Омске и окрестностях действительно стало теперь тише.

Из собственного опыта

Как я добивалась тишины

Я живу в Подмосковье в 18-этажном доме и пару месяцев назад обнаружила, что в 200 метрах от моей многоэтажки на огороженной площадке развернулось какое-то строительство. Информационной таблички, что здесь появится и кто застройщик нет. Конечно, любопытно, что за здание появится по соседству. Но не это главное. У меня единственный выходной день - в субботу. Хотелось бы выспаться. Но не тут-то было. В субботу в семь утра меня разбудил звук стройки. Что-то сильно гудело и чем-то громко стучали. Уснуть я уже не смогла. Когда это повторилось и на следующей неделе, написала жалобу в Роспотребнадзор. Выяснилось, что подобными жалобами занимается другое ведомство - Главное управление государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор). Это ведомство выявляет и пресекает такие нарушения тишины и покоя граждан, как шумные стройки, магазины, разгружающие среди ночи товары, и промышленные предприятия. Нередко инспекторы выносят постановления о привлечении к административной ответственности организации, проводящие шумные вечеринки, не обращая внимание на спящих горожан.

Со мной по телефону связался инспектор Госадмтехнадзора и рассказал, что нужно делать, чтобы привлечь к ответственности компанию-застройщика. Подробную инструкцию к действию он выслал потом письмом.

Во-первых, нужно было написать заявление на руководителя ведомства. И желательно, чтобы под этим заявлением расписались и еще несколько жильцов много­квартирного дома, которым тоже шум стройки доставляет неудобства.

Во-вторых, собрать доказательства. Записать рано утром видео, где видно, что стройка шумит в неположенное время.

Все это было мной собрано, снято и отправлено инспектору. Спустя пару недель стройка мне больше не мешала спокойно выспаться в выходной.

Не знаю, был ли оштрафован застройщик или все закончилось воспитательной беседой, но главное, что тишина и покой у меня дома были восстановлены.

Кстати, в соответствии с Кодексом Московской области об административных нарушениях, за нарушения тишины и покоя организацию ждет штраф до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения административное взыскание может быть увеличено до 150 тысяч.

Подготовила Ольга Воскресенская