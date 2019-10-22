Роджер Федерер провел 1500-й матч в карьере

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу в своем 1500-м матче в карьере на турнирах, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

В первом круге соревнований в Базеле, где Федерер уже девять раз брал титул, 38-летний швейцарец обыграл немца Петера Гоевчика со счетом 6:2, 6:1.

Роджера Федерера еще не скоро сдвинут с позиции топ-теннисиста. Швейцарец занимает первое место по количеству проведенных встреч на турнирах ATP, с большим отрывом опережая испанца Рафаэля Надаля, который сыграл 1163 матча. По количеству побед Федерер также лидер. Их у него 1232 при 268 поражениях. На счету ближайшего преследователя Надаля 967 побед.

Кроме того, Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных "Больших шлемов" в мужском одиночном разряде. У него 20 трофеев. Хотя тут Надаль подобрался совсем близко и после триумфа на US Open отстает всего на один титул.