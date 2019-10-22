Россия поставит Беларуси в 2019 году продукции ОПК на 60 млн долларов

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России:

- За последние 10 лет объем российского экспорта продукции военно-промышленного назначения в Беларусь составил более одного миллиарда долларов, в нынешнем году - около 60 миллионов.

В свою очередь предприятия белорусского оборонно-промышленного комплекса поставляют в Россию в рамках производственной кооперации оптические системы и изделия высокоточной механики. Перед оборонными предприятиями России сегодня поставлена задача по наращиванию выпуска гражданской продукции.

Актуален этот вопрос и для предприятий ОПК Беларуси. При реализации проектов по диверсификации нам следует более тесно взаимодействовать с белорусскими коллегами в научно-техническом и производственном направлениях.