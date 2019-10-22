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22.10.2019 20:20
Рубрика: Экономика

Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне стали меньше экономить на развлечениях и путешествиях. Об этом свидетельствуют данные исследования Сбербанка.

Фото: istockphoto.com
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"Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, - до 38 процентов (третий квартал 2019 года) по сравнению с 43 процентами (второй квартал 2019 года). Около 59 процентов (против 62% кварталом ранее) стремятся меньше тратить на еду вне дома. Доля тех, кто пытается экономить на развлечениях, уменьшилась на четыре процента до 50 процентов, на ЖКУ - на 2 процента до 22 процентов", - говорится в исследовании.

"Ивановы", как и раньше, стремятся меньше тратить на продукты питания, но при этом они стали не так активно экономить на непродовольственных товарах во всех категориях.

Наконец, рекордно низкого уровня достигла доля тех, кто намерен снизить расходы на медицину - 19 процентов против 23 процентов в предыдущем опросе.

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