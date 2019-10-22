Российская анимация победила на рынке контента в Каннах

Мир уцелел, потому что менялся - так можно перефразировать известную фразу классика применительно к каннскому рынку контента MIPCOM-2019. Он подвел свои итоги, и следует отметить, что на завершающей пресс-конференции руководители MIPCOM говорили о том, что, если теле- и кинорынок хочет устоять, ему надо меняться.

Директор телевизионного департамента компании REED MIDEM, организатора MIPCOM, Лорин Гарод сказала так: "Мы хотим, чтобы люди изменили свой рыночный опыт". И добавила, что "нас ждут большие перемены - и в плане физическом (на рынке новая политика в плане предоставления стендов), и в плане контента". Как продавать кино и сериалы, если сетевые платформы сами их дистрибутируют, например? Слоган MIPCOM-2019 - "Двигайся со скоростью контента!". Но попробуй оседлай информацию. Как все пересмотреть, прочитать, переслушать - вопросы выбора и тайминга своего времени явно скоро станут темой отдельных кейсов и панелей. Рынок контента задумался по поводу принятия новых решений. Поэтому деловая атмосфера на этот раз зашкаливала, а светская составляющая притихла, словно всю ее оставили до фестивальной поры.

Однако погода в этот раз в октябре была такая, что душа просила чего-то фестивального. Поэтому обозреватель "РГ" решила в этой статье об итогах MIPCOM раздать свои собственные награды. Но здесь нужно уточнить: не то, чтобы рынок контента совсем проходит без награждений, - призы вручают, но мало и по делу. Так, мэр Канн вручил статуэтку фестиваля сериалов Series Mania актеру Патрику Демпси. Герой сериалов "Анатомия страсти", "Правда о деле Гарри Квеберта" и других представлял в Каннах новый проект "Дьяволы", в котором сыграл финансового босса. Поскольку в приморском городке ремонт, сразу же родились шутки: тот, кто перекопал Канны, вручает приз тому, кто "перепахал" Канны. Демпси в этот раз был самой большой звездой. На гала-ужин в этом году было не пробиться всем желающим - на нем чествовали Роберта Гринблатта, главу WarnerMedia Entartaintment, который по традиции предварительно дал мастер-класс в гранд-аудитории, рассказывая о секретах успеха компании. Поэтому к выбору "РГ" стоит относиться лишь как к полезной информации на заданную тему.

Итак, приз "Лучшая женская роль" получает актриса Имоген Когге, которая сыграла немецкого канцлера в телевизионном проекте "Меркель. Анатомия кризиса". Дорогостоящий фильм - его цена в производстве около трех с половиной миллионов долларов - адаптация бестселлера немецкого журналиста Александра Робина. Меркель в нем 62 года, и она предстает перед зрителем как раз в тот момент, когда весь мир и Германия в частности анализируют ее политику в отношении беженцев.

"Лучшая мужская роль" - актер Тацуя Накодаи. Он сыграл в новом японском сериале "Возвращение", который на рынке контента показывали в качестве 8К. Снимался Накодаи в возрасте 86 лет. А в свое время он появлялся еще в легендарных фильмах Акиры Куросавы. В сериале "Возвращение" Никодаи играет старого самурая. Представьте себе, что значит "держать экран", когда качество изображения позволяет разглядеть каждую морщинку на твоем лице. Накодаи это удается. Но сериал стоит смотреть не только из-за великолепной игры актера - историческая сага интересна сама по себе.

"Лучший сериал". Тут выделить какой-то один сложно, поэтому назовем три: "Агент Хамилтон", "Турок" и "Авария" (соответственно Agent Hamilton, Ottoman, The Accident aka the light). Это учитывая то, что сериалы "Дьяволы" и "Возвращение" в статье уже упоминались. Дело в том, что в целом уровень сериалов на публичных скринингах на MIPCOM был не очень высок. Видимо, все решили припрятать проекты "в рукав" - до фестиваля сериалов, который пройдет в Каннах весной. Пришлось выбирать из того, что есть. "Агент Хамилтон" важен тем, что знаменует собой новый союз двух компаний - немецкой Beta Film и скандинавской Nordic. Теперь они будут вместе выпускать характерные сериалы, и этот - лишь первый в ряду. В главной роли - норвежский актер Якоб Офтебро. В сериале есть русский след. Часть действия происходит в Подмосковье. Звуковым рядом к этим эпизодам выбрана Земфира. Так что проект, скорее всего, появится и в нашей стране. "Турок" - дорогостоящий масштабный проект для любительниц "Великолепного века". В главной роли - красавец-актер Бурак Озчивит. То, что женская аудитория приклеится к экранам, к гадалке не ходи. Третий сериал - новый проект прославленного сценариста Джека Торна с Сарой Ланкашир в главной роли. Рассказывает о городке, который пережил нечто вроде апокалипсиса, в результате которого все в нем ненавидят всех. В ряд лучших сериалов хотелось бы поставить и нашу "Мылодраму" канала "Пятница" - ее также показывали на рыночных скринингах. Но мы все и так знаем, что она хороша, недаром получила ТЭФИ.

"Самый необычный сериал". Тут два претендента. Каждый раз на MIPCOM при полных залах проходят сессии Fresh TV. Одна из них посвящена сериалам. Два из них "запали в душу" - "Мамита" и "Виктория родилась". В первом рассказывается о том, как молодую девушку все вокруг достали на тему, когда же она заведет ребенка, и она сделала вид, что его завела. Во втором - семья, состоящая из двух девушек, решила завести ребенка от донора и с помощью суррогатной матери. Донор раскрыл свою личность как раз в тот момент, когда на свет появилась чудесная малышка. Он оказался трансгендером. Суррогатная мать так же, как и он, не собиралась отходить от процесса воспитания. И вот эта "великолепная четверка" приступает к выполнению родительских обязанностей.

"Самая интересная тема". Пропавшие и потерянные дети. Второе подразумевает, что происходит, когда твоя личная жизнь становится общественной. Ведущая сессий Fresh TV глава международной исследовательской компании The Wit Вирджиния Мауслер честно призналась, что все лето провела в обществе сериала "Эйфория", который на проблемах якобы подростковых показывает жизнь всего общества. И она подготовила подборку DisphorY.A., в которую вошли, по большому счету, страшные проекты, рассказывающие о том, как дети в интернете обнажаются во всех смыслах, полагая, что их видит лишь собеседник. Но на следующий день выясняется, что их откровения стали достоянием целого мира.

"Самое необычное телешоу". Здесь также два предпочтения. Первое - шоу, посвященные старикам. Что делать, если пожилой человек остается один, но за ним закреплена довольно приличная недвижимость. И вот в его жизни появляется молодой помощник. Второе - шоу, посвященное проблеме наркотиков. Это проект Нидерландов, в ходе которого герои отправляются в Колумбию на кокаиновые плантации и рассказывают шокирующие истории жизни тех, чью жизнь сломала пагубная зависимость.

"Самый шокирующий фильм". Компания Beta Films, как обычно, провела на MIPCOM большую презентацию своих проектов, из которых выделялся фильм "Клуб уродливых детей". Что любопытно, в картине нет больших уродств. Например, главный герой просто до смешного лопоухий. Да и вообще по сюжету картина очень добрая, просто подсказывает ребенку, да и иному взрослому, как жить, если ты не такой, как все.

"Лучшая обманка" - Годзилла. Все ждали нового фильма или сериала об этом монстре. Однако менеджеры компании после специальной презентации, посвященной Годзилле, сказали так: "Сейчас не время об этом говорить". Суть в том, что Годзилле исполняется 65 лет, и в связи с этим стартует объемная рекламная и маркетинговая кампания "Годзилла. Генезис". Так что, если вскоре вокруг вас окажется слишком много Годзилл на различных предметах, не удивляйтесь.

И, наконец, победители - Гран-при. Российская анимация - тут все однозначно. Во-первых, на рынке детского контента MIPJunior на хорошем уровне прошла ее презентация. Проводила ее директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент" Евгения Маркова. Интерес к российской анимации был такой, что сделки не заставили себя ждать. Еще рынок не закончился, а всем уже стало известно, что проекты группы компаний "Рики" отправятся во Францию, Италию, Финляндию, Австрию. Комедийный мультсериал "Диносити" вошел в топ-30 самых просматриваемых проектов в библиотеке MIPJunior. Дистрибьютор APC Kids, представляющий "Диносити" за рубежом, объявил о первых международных продажах мультсериала: De Agostini Kids в Италии приобрела эксклюзивные права на дистрибуцию проекта, а YLE Finland получила права на ТВ-трансляцию на территории Финляндии. Дистрибьюторская компания Go-N International анонсировала сделку по анимационному сериалу "Тима и Тома" - первый сезон проекта покажут на France Télévisions. Мультсериал "ПИНКОД" покажут на австрийском телеканале ORF - международный дистрибьютор FUN Union заключил соглашение с ORF, крупнейшим медиахолдингом в Австрии, о трансляции первого сезона. Сделка была проведена при содействии немецкой продакшн и дистрибьюторской компании Studio 100 Media GmbH. Студия "Аэроплан" продала права на третий сезон мультсериала "Фиксики" американской компании Condista"s Kids Central, а также расширила контракт с VME Kids в США на него. Несколько предварительных соглашений о намерениях подписаны с новыми компаниями-вещателями в Азии, на Ближнем Востоке и Северной Африке (регион MENA). Компания также анонсировала новый проект - на MIPCOM был впервые представлен мультсериал "Кработы". Рынок оказался успешным и для Red Carpet Studio - компания продала анимационный веб-сериал "Рогач и Моргач" на территорию США и Канады. Права на показ первого сезона проекта куплены компанией Ameba TV - одной из крупнейших на территории независимых платформ потокового видео, специализирующихся на контенте для детей. Студия Wizart провела переговоры по своим новым проектам, а также подтвердила дату выхода фильма "Снежная королева: Зазеркалье" в прокат в Латинской Америке. Студия "Союзмультфильм" впервые представила международным закупщикам проект "Зебра в клеточку". Закупщиков из Франции, Италии, Испании, Португалии заинтересовал проект "Приключения Пети и Волка", а продолжение мультсериала "Простоквашино" привлекло внимание телеканалов Восточной Европы, аудитория которых узнает любимых в прошлом персонажей и хочет познакомить с ними своих маленьких зрителей.

Между тем

Российские сериалы и фильмы на рынке контента тоже не скучали. 25 компаний, представляющих нашу страну, работали под единым национальным брендом Made in Russia. На MIPCOM работала одноименная площадка, организованная Российским экспортным центром. Компания "Централ Партнершип" договорилась о заключении большой пакетной сделки с крупным польским телеканалом, в том числе на проекты "Девятая" Николая Хомерики, "Яга. Кошмар темного леса" Святослава Подгаевского, "Как я стал русским" Акаки Сахелашвили, "Семь ужинов" Кирилла Плетнева. Дистрибьютор также закрыл сделку на фильм "Как я стал русским" с одним из лидирующих телеканалов в Венгрии TV2. Сериал "Мамочки" отправится в Болгарию до конца года. Компания продолжает сотрудничество с Японией по проекту "Антиколлекторы". До конца года будет также подписано соглашение по проектам канала "Че", среди которых реалити-шоу "Опасные связи" и "Решала".

Компания Russian World Vision получила предложение от испанских закупщиков на фильм "Домовой", уже проданный на большое количество территорий, и достигла предварительной договоренности с Турцией. Также были проданы VOD, Home Video и ТВ-права на фильм "Варавва" на немецкоговорящие территории. Компания "Один-Медиа" подписала договор на 20 выпусков "Военной приемки" с телеканалом Discovery Channel Japan, в ближайшее время также планирует закрыть Южную Корею (KFN Channel) и Чехию (телеканал TV War), рассматривает предложения на территорию Тайваня (Ampersand) и Северной Америки (платформа Amazon Prime). Компания также подписала пакетную сделку с чешским телеканалом Prima TV на документальные циклы "Невероятная наука", "Тайны космоса", фильмы "Таежный космодром" и "Собаки в космосе". Кинокомпания ИГМАР продала права на военную драму "Крик тишины" на территории Южной Кореи и Казахстана, а также на драму "Обгоняя время" в Болгарию и Казахстан. Болгария еще приобрела пакет исторических костюмированных картин - "Тайны дворцовых переворотов", "Контрибуция", "Виват, гардемарины!", "Ермак", "Пассажирка". Латвия сделала акцент на развлекательное кино, в купленном ими пакете - "Развод по собственному желанию", "Дневник мамы первоклассника", "Не свадебное путешествие" и "Раздолбай". Дистрибьютор SENE Media находится на финальной стадии переговоров по своим проектам с крупным американским оператором на территории Северной Америки, Бразилии, Чили, Аргентины, а также обсуждает ко-продукцию по киберспортивному альманаху "ESport24".

Кстати

В рамках рынка медиаконтента MIPCOM 2019 телеканал НТВ анонсировал сделки по продаже сериалов на территории Западной и Восточной Европы, Южной Азии и стран СНГ. Ведущая дистрибуционная компания Европы французская Lagardere Distribution приобрела права на остросюжетный сериал НТВ "Пять минут тишины". Независимый дистрибьютор международного контента в Индии GoQuest Media приобрел международные права на сериалы НТВ "Канцелярская крыса" и "Жена полицейского". Остросюжетную драму "Обратный отсчет" с Юрием Колокольниковым увидят во Вьетнаме благодаря компании Arait Multimedia, купившей права на показ проекта в этой стране. Один из крупнейших болгарских дистрибьюторов Tandem Film Bulgaria приобрел права на три сериала канала: "Дальнобойщик", "Возмездие" и "Форс-мажор". Впервые за последние 14 лет контент НТВ был приобретен для показа в Армении. Телекомпания Kentron TV купила права на два сезона остросюжетной драмы "Высокие ставки" с Алексеем Ниловым в главной роли. Также все сезоны остросюжетных хитов "Невский" и "Пятницкий" были приобретены для показа крупнейшими монгольскими телевизионными компаниями, а дистрибуционный пакет НТВ в Казахстане в текущем году составил более тысячи часов.