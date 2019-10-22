Росстат назвал отрасли с наивысшими темпами роста зарплат

Зарплаты работников спорта, культуры, организации досуга и развлечений выросли за последние пять лет существеннее, чем у работников других отраслей экономики. С 2013 по 2018 годы - на 74 процента - с 25,2 тысячи рублей в месяц до 43,9 тысячи рублей в месяц.

Это данные Росстата. На их основании RT составил рейтинг профессиональных сфер, где за пять лет наиболее заметно выросли зарплаты.

Второе место в рейтинге занимает сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство - рост на 73 процента или с 16,3 тысячи рублей до 28,1 тысячи.

На 63 процента выросли зарплаты в здравоохранении - в среднем с 24,5 тысячи рублей в 2013 году до 40 тысяч в 2018 году.

На 60 процентов, с 42,2 тысячи до 67,8 тысячи, в сфере информации и связи.

В добыче полезных ископаемых рост составил 54 процента. Была зарплата 54,1 тысячи, стала - 83,2.