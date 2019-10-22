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22.10.2019 18:03
Рубрика: Экономика

Предметная недостаточность

Половина россиян могут купить себе только еду и одежду
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Половине российских семей не хватает денег на покупку товаров длительного пользования - различной мебели, техники, автомобилей и так далее. Все доходы уходят лишь на еду и одежду.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие данные приводит Росстат, а эксперты считают, что их не стоит драматизировать.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, к данным Росстата нужно относиться "очень аналитически" (цитата по "Интерфаксу"). Аналогичная история была несколько месяцев назад, когда Росстат опубликовал данные о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви. Тогда в Кремле попросили разъяснить эти данные, и Росстат заявил, что результаты исследования условий жизни нужно рассматривать комплексно, с учетом результатов прошлых лет.

Фото: iStock
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Согласно свежей статистике, в первом квартале года доля российских семей, которым не хватает средств на товары длительного пользования, составила 49,2 процента, а во втором квартале - 49,4 процента. Это больше на 0,2 и 0,6 процентного пункта соответственно, чем в тех же периодах прошлого года.

Но не все так плохо - доля семей, которым хватает денег на еду, но уже не хватает на одежду, за год уменьшилась с 16,7 до 15,2 процента в первом квартале и с 16,1 до 14,1 процента во втором. Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, тоже сократилась с 1 до 0,7 процента. Кроме того, растет число домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут купить квартиру или машину. В первом квартале таких было 31,7 процента, во втором - 32,6 процента. Россиян, которые могут позволить купить себе все, что захотят, оказалось 2,7 процента.

Материальное положение самых бедных слоев улучшается, чему способствовали увеличение МРОТ и опережающая индексация работающих пенсионеров

"То, что сейчас людям хватает денег на еду и одежду, - это уже шаг вперед. Совсем недавно хватало денег только на еду, - говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - И происходит качественный прорыв вперед за счет улучшения материального положения самых бедных слоев населения, чему способствовали меры правительства по увеличению МРОТ и опережающей индексации пенсий неработающих пенсионеров".

Фото: iStock
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Выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств проводятся на протяжении десятилетий. Эта статистика имеет субъективно-психологический аспект, считает проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова: даже в самых высокодоходных группах есть семьи, члены которых испытывают затруднения при покупке всего самого необходимого или, например, не могут себе позволить покупать одежду. Одни пойдут на вещевой рынок или будут дожидаться распродажи, а для других недостаток средств для приобретения чего-либо в фирменном магазине уже будет восприниматься как серьезная проблема. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует старинная русская пословица "Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок"

Между тем подсчитано, что, по данным Росстата, больше всего за последние 5 лет выросли зарплаты у работников спорта и культуры (с 25,2 до 43,9 тысячи рублей в месяц), сельского и лесного хозяйства (с 16,3 до 28,1 тысячи), здравоохранения (с 24,5 до 40 тысяч), в сфере информации и связи (с 42,2 до 67,8 тысячи).

Экономика Финансы Правительство Росстат
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