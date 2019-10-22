Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

В России уменьшилась доля семей, которым хватает средств только на еду, сейчас их 14,1 процента. В это же время стало больше семей, которым хватает денег на питание и одежду - 49,4 процента.

Таковы данные Росстата за второй квартал.

В первом квартале людей, которые могли позволить себе купить только продукты питания, насчитывалось 15,2 процента, а тех, кто еду и одежду - 49,2 процента.

Количество семей, у которых достаточно средств на еду, одежду и товары длительного пользования, хотя при этом они не могут позволить себе приобрести квартиру или машину, тоже стало немного больше - 32,6 процента, а в первом квартале было 31,7 процента.

Впрочем, тех, кто сможет купить себе все, что им нужно, во втором квартале тоже стало больше - 2,7 процента против 2,6 процента в первом квартале.