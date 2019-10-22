Об особенностях, с которыми сталкивается бизнес в Африке, "Российской газете" рассказала одна из учредителей западно-африканской компании "Рудис-Альянс" Деляра Сангаджиева.

1. Непрозрачность внутренней структуры бизнеса. Чтобы наладить бизнес в Африке, нужно иметь хороших партнеров из числа местных компаний, аккредитованных при их органах власти. Можно обращаться в отраслевые министерства, но если не будет своего партнера, сложно "зайти в страну".

2. Узнать, что собой представляет компания, с которой планируешь работать, нелегко. Если в России достаточно вбить индивидуальный номер налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы и узнать информацию о компании, то в Африке такой сервис в большинстве стран не работает либо не существует. На словах представителя компании это может быть ключевой представитель отрасли, а на деле - компания-пустышка. Приходится связываться с международными аудиторскими компаниями и представителями местных налоговых структур, чтобы они узнали всю подноготную.

3. Внутренний торговый оборот в Африке осуществляется в большей части за наличные, если это не касается крупных компаний, работающих по государственным заказам. Стоимость кредита, например, в западно-африканских банках составляет в среднем 30-32% годовых.

4. Африканцы всегда и везде опаздывают. Есть даже такое понятие African time. Если ты договорился встретиться с партнером в 13.00, приготовься ждать как минимум до 15.00. Руководители компаний, как правило, - представители местной аристократии, люди, получившие диплом западного университета, по ментальности схожи с европейцами и американцами.

5. Несмотря на сложность работы, в Африке высокая конкуренция. Сложнее всего конкурировать с китайцами. Своим экспортерам Пекин серьезно помогает: предоставляет африканским бизнесменам длительные отсрочки платежей, иногда даже без первого взноса.

6. Проблемы с логистикой гораздо серьезнее, чем в других регионах. В Западной Африке все товары перевозятся автомобильным транспортом.