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22.10.2019 18:29
Рубрика: Власть

В Африку!

Российские инвестиции нашли теплое место
Текст: Елена Березина, Александр Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(7996)
Отечественные самолеты, комбайны и автомобили ищут выход на африканские рынки, а оттуда к нам стремятся не только орехи, фрукты и студенты, но и высокотехнологичные товары. Подписание сотен соглашений и твердых контрактов планируется на открывающемся в среду в Сочи саммите "Россия - Африка". В результате товарооборот между РФ и странами африканского континента должен вырасти вдвое.
Влияние стран Африки в экономической мировой системе с каждым годом усиливается. Фото: Reuters. Влияние стран Африки в экономической мировой системе с каждым годом усиливается. Фото: Reuters.
Влияние стран Африки в экономической мировой системе с каждым годом усиливается. Фото: Reuters.

Более 40 глав африканских государств и правительств прибывают на саммит. Подобного по масштабу события еще не было в истории наших взаимоотношений.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), за 2018 год объем российско-африканского товарооборота уже вырос на 17% до 20 миллиардов долларов. Сейчас в нем преобладает российский экспорт (85,6%), и его доля продолжает расти опережающими темпами, отмечают аналитики ITI.

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"Мы максимально заинтересованы в партнерстве с регионом и видим отклик", - рассказал "РГ" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он напоминает, что в ряде африканских стран и сегодня добыча полезных ископаемых ведется на месторождениях, открытых по результатам совместных исследований с геологической службой Советского Союза. Теперь вновь создаются предпосылки для углубления сотрудничества в минерально-сырьевой сфере.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Наша страна готова взаимодействовать с заинтересованными странами Африки в самых разных отраслях. "Российские застройщики имеют большой опыт строительства жилья, рассчитанного на потребителей с самым разным уровнем доходов, - сказал "РГ" глава Минстроя Владимир Якушев. - Бизнес может быть заинтересован в реализации проектов в Африке - как в разработке комплексных строительных решений, так и непосредственно в проектах застройки". Он заверил в готовности поддержать российские компании в вопросах привлечения российских компаний к работе на континенте.

ОАК представит в Сочи образцы гражданcкой и военной продукции, обладающие потенциалом для продвижения на рынке континента. "Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности, - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. - Нам есть что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры".

"Окном" для российского экспорта в Африку может стать Египет. Во-первых, там, в непосредственной близости от Порт-Саида и северного входа в Суэцкий канал, создается российская промышленная зона, где разместятся производства российских компаний. Во-вторых, Египет может стать единственной страной Африки, с которой Россия и другие страны Евразийского экономического союза будут связаны зоной свободной торговли. "В этом году состоялись три первых раунда переговоров о создании такой зоны, ожидаемый срок завершения переговоров - 2020 год", сообщили "РГ" в Евразийской экономической комиссии.

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По словам главы РЭЦ Андрея Слепнева, промзону в Египте можно назвать нашими "экспортными воротами" в Африку. "Это первый крупный инфраструктурный проект такого масштаба за всю современную историю экономических отношений Россия - Африка. На площади в 525 гектаров экспортеры и поставщики из России смогут локализовать свои производственные мощности в непосредственной близости от перспективных рынков Ближнего Востока и Африки. Резиденты будут пользоваться современной инженерной и коммунальной инфраструктурой - это дороги, периметр безопасности, водо- и электроснабжение", - сказал он "РГ".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Резиденты получают беспрецедентные льготы и преференции, связанные с налогообложением, таможенными пошлинами на экспорт и импорт, затратами на персонал и оплатой прохождения Суэцкого канала. Плюс возможность 100-процентной репатриации полученной выручки даже без наличия египетского партнера.

Зона уже создается: подписано 25 соглашений о намерениях с российскими компаниями. Резидентами собираются стать производители биохимии и удобрений, стройматериалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельхозтехники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки и др.

Почему именно Египет? Как утверждает Андрей Слепнев, бизнесу уже очевидно, что на африканском континенте нужна стабильная страна, обладающая широкой сеткой соглашений о свободной торговле, где нет барьеров по работе с партнерами. Египет, у которого 72 страны в контуре отношений по свободной торговле, имеет все шансы стать такой гаванью.

Южный поворот

Несмотря на то что основной товарооборот приходится на страны Северной Африки, сотрудничество с южной частью Черного континента также активно развивается. Только оборот с государствами Сообщества развития Юга Африки (САДК/SADC - Southern African Development Community) увеличился на 20%, до 1,7 миллиарда долларов за прошлый год, а за январь - июль 2019-го прибавил еще 7% (1,2 миллиарда долларов). И это не предел. В структуре российского экспорта на Юг Африки преобладают продовольственные товары (прежде всего пшеница), на долю которых приходится 61% поставок. Также Россия экспортирует в страны САДК продукцию химпрома, в основном удобрения (12,5%), и целлюлозно-бумажные изделия (10,7%), сообщили "РГ" в Минпромторге. "Импорт из стран САДК состоит из сельхозтоваров (47%), включая фрукты, овощи, орехи, а также различных руд и минералов, химической продукции. При этом 65% российской торговли с САДК приходится на одно государство - ЮАР. В связи с этим мы рассчитываем на расширение торгово-экономических связей и с другими странами - членами сообщества", - заявили в министерстве.

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