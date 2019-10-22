Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно

Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия случайно - из-за обесточивания оборудования во время шторма произошел сбой. В настоящее время ледокол следует по маршруту, экипаж и судно в порядке, никаких проблем нет.
Об этом сообщил представитель Росморречфлота ТАСС. Судно направляется из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).
По словам представителя спасательных служб Южной Норвегии, ледокол вне опасности, у него работают два двигателя из четырех, так что экипаж может управлять ледоколом.
В то же время два буксира готовы помочь ледоколу дойти до порта после того, как немного утихнет ветер.