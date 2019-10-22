Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов

"Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, сбережения, - сказал он. - Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7 процентов, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов".

Будет развиваться экономика, будут создаваться новые рабочие места, будет расти зарплата, добавил первый вице-премьер.