Силуанов: Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7 процентов

Рост зарплат бюджетников в России составит в 2020 году 7 процентов. Об этом заявил в эфире "Первого канала" первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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"Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, сбережения, - сказал он. - Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7 процентов, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов".
Будет развиваться экономика, будут создаваться новые рабочие места, будет расти зарплата, добавил первый вице-премьер.