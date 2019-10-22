Словения выдала России беглого банкира, которого долго искали

Несколько лет понадобилось Генеральной прокуратуре РФ, чтобы вернуть на родину основателя банка "Сенатор" Олега Рафановича.

Олег Рафанович улетел в Москву не по своей воле и в сопровождении людей в форме. Фото: МВД РФ

Его только что привезли в Москву, где следователи его давно ждут и очень хотят услышать ответ на вопрос - куда ушли 423 миллионов рублей вкладчиков банка. Судя по материалам следствия, эти миллионы в виде кредитов были выданы банкиром фирмам-однодневкам, которые растворились в тумане далеких стран.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уже сказала, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате.

Банкир Олег Рафанович находится в международном розыске достаточно давно - с 2015 года. Привезенный на родину гражданин в наручниках - бывший хозяин банка "Сенатор". Этот человек доставил море проблем немалому числу людей, поверивших в него и доверивших его банку свои сбережения.

Сегодня он заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Впервые о Рафановиче стало известно, когда о нем заговорила примадонна - он занял у Аллы Пугачевой и забыл вернуть шесть миллионов долларов.

Получали мы беглого банкира тяжело.

Его задержали в Словении еще в 2017 году. На протяжении двух лет наша Генеральная прокуратура общалась с коллегами по вопросу выдачи задержанного.

Нашей стране пришлось гарантировать, что все с задержанным будет происходить дома по букве закона. В следственном изоляторе у него будут нормальные условия, а обвинения ему предъявят лишь те, которые наша страна указала в запросе о задержании и выдаче.

Работу по уголовному делу беглого банкира ведет полицейское следствие. Обвиняет оно Рафановича в растрате.

Банкир основал свое финансовое учреждение в середине девяностых. Потом к нему пошли вкладчики. Следующий шаг - председатель правления Рафанович из денег этих граждан легко выдал 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 миллиона рублей.

Большие деньги Алле Борисовне, которые банкир запамятовал певице вернуть, пришлось возвращать через суд, при продаже недвижимости беглеца

Кредиты достались фирмам-помойкам, или как более благородно написали следователи - "компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности". На этом банк и умер. Точнее - был преднамеренно обанкрочен.Дальше, как говорят специалисты, было дело техники. У пустого банка Центробанк отозвал лицензию.

Перед своими клиентами долг финансового учреждения составил около миллиарда рублей. Среди вкладчиков было немало артистов и других деятелей культуры.

Естественно, было возбуждено уголовное дело, и в 2015 году банкира объявили в международный розыск. А Таганский суд успел его арестовать. Естественно, заочно.

Дома у финансиста остались адвокаты, которые сделали успешную попытку отменить решение районного суда в Мосгорсуде. Но прошло два года, и суд вновь заочно арестовал банкира. На этот раз защите не повезло - городской суд с арестом согласился.Обжалуя данное решение, защита банкира дошла до президиума Мосгорсуда, который отменил арест.

Заново его взяли под стражу в 2017 году - на этот раз решение устояло в горсуде и стало поводом для задержания беглого банкира.

Кстати, большие деньги Алле Борисовне, которые банкир запамятовал вернуть, пришлось возвращать через суд. Это получилось, когда у беглеца арестовали очень солидную недвижимость.