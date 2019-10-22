Словения выдала России беглого банкира, которого долго искали

Его только что привезли в Москву, где следователи его давно ждут и очень хотят услышать ответ на вопрос - куда ушли 423 миллионов рублей вкладчиков банка. Судя по материалам следствия, эти миллионы в виде кредитов были выданы банкиром фирмам-однодневкам, которые растворились в тумане далеких стран.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уже сказала, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате.
Банкир Олег Рафанович находится в международном розыске достаточно давно - с 2015 года. Привезенный на родину гражданин в наручниках - бывший хозяин банка "Сенатор". Этот человек доставил море проблем немалому числу людей, поверивших в него и доверивших его банку свои сбережения.
Сегодня он заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Впервые о Рафановиче стало известно, когда о нем заговорила примадонна - он занял у Аллы Пугачевой и забыл вернуть шесть миллионов долларов.
Получали мы беглого банкира тяжело.
Его задержали в Словении еще в 2017 году. На протяжении двух лет наша Генеральная прокуратура общалась с коллегами по вопросу выдачи задержанного.
Нашей стране пришлось гарантировать, что все с задержанным будет происходить дома по букве закона. В следственном изоляторе у него будут нормальные условия, а обвинения ему предъявят лишь те, которые наша страна указала в запросе о задержании и выдаче.
Работу по уголовному делу беглого банкира ведет полицейское следствие. Обвиняет оно Рафановича в растрате.
Банкир основал свое финансовое учреждение в середине девяностых. Потом к нему пошли вкладчики. Следующий шаг - председатель правления Рафанович из денег этих граждан легко выдал 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 миллиона рублей.
Кредиты достались фирмам-помойкам, или как более благородно написали следователи - "компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности". На этом банк и умер. Точнее - был преднамеренно обанкрочен.Дальше, как говорят специалисты, было дело техники. У пустого банка Центробанк отозвал лицензию.
Перед своими клиентами долг финансового учреждения составил около миллиарда рублей. Среди вкладчиков было немало артистов и других деятелей культуры.
Естественно, было возбуждено уголовное дело, и в 2015 году банкира объявили в международный розыск. А Таганский суд успел его арестовать. Естественно, заочно.
Дома у финансиста остались адвокаты, которые сделали успешную попытку отменить решение районного суда в Мосгорсуде. Но прошло два года, и суд вновь заочно арестовал банкира. На этот раз защите не повезло - городской суд с арестом согласился.Обжалуя данное решение, защита банкира дошла до президиума Мосгорсуда, который отменил арест.
Заново его взяли под стражу в 2017 году - на этот раз решение устояло в горсуде и стало поводом для задержания беглого банкира.
Кстати, большие деньги Алле Борисовне, которые банкир запамятовал вернуть, пришлось возвращать через суд. Это получилось, когда у беглеца арестовали очень солидную недвижимость.