Союзные парламентарии обсудят вопросы реабилитации чернобыльских территорий

И спустя три десятилетия после катастрофы на Чернобыльской АЭС, актуальность вопросов, связанных с реабилитацией зоны поражения прилегающих территорий, остается магистральной темой в повестке дня парламентариев Союзного государства.

Совместные подходы Беларуси и России к реабилитации пострадавших территорий будут обсуждаться 25 октября в российской столице на очередном заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух государств по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, сообщает источник в ПС.

Эксперты "рассмотрят вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф", - отметили в ПС.

Кроме того, депутатам предстоит участвовать в разработке документов по унификации подходов к взаимному признанию статуса пострадавшего населения с целью оказания медицинской и социально-экономической помощи. Планируется также обсудить совместную деятельность обоих государств по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Помимо союзных парламентариев к участию в мероприятии приглашены представители ПК Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Беларуси и РФ, белорусской и российской метеорологических служб.