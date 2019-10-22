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22.10.2019 17:25
Рубрика: В мире

Суд в Польше разрешил выдать России экс-главу НПО "Космос"

Текст: Александр Саможнев

Окружной суд Варшавы вынес решение об экстрадиции в Россию бывшего руководителя НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в России в крупном хищении. Почти два года он ожидает в польской тюрьме выдачи российскому правосудию, сообщает ТАСС.

По словам судьи Мачея Грущиньского, суд выразил согласие с расширением списка обвинений, которые предъявляются Чернякову в России и будут рассматриваться российским правосудием после его выдачи в РФ. Вердикт не окончательный и может быть оспорен в порядке апелляции. Польский адвокат Чернякова Конрад Павел Опальский будет советоваться по этому вопросу со своим клиентом.

Фото: iStock
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Со своей стороны Черняков заявил в зале суда, что хочет как можно скорее завершить процесс и попасть в руки российского правосудия. "Я стремлюсь, чтобы как можно скорее это закончить. Я понимаю, что все дела объединили в одно. Но тем не менее, я хочу уехать в Россию, так как там правосудие имеет хоть какой-то смысл", - заявил он в обращении к суду.

По польским законам, решение об экстрадиции должен утвердить министр юстиции Польши. Согласие главы ведомства на выдачу Чернякова уже выдано. После сегодняшнего решения суда повторно проходить эту процедуру в министерстве юстиции уже не придется. Срок временного ареста россиянина продлен до 15 декабря 2019 года.

Напомним, Черняков обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей, полученных в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Эти средства банку возвращены не были. После возбуждения дела Чернякова объявили в международный розыск по линии Интерпола. В декабре 2017 года россиянин был задержан польскими пограничниками в аэропорту Варшавы при попытке вылететь в Киев. При прохождении пограничного контроля Черняков предъявил поддельный румынский паспорт.

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