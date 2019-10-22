Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" победил "Колорадо" со счетом 3:1. Тарасенко отметился голом и двумя результативными передачами, впервые в сезоне набрав три очка за матч.

После девяти встреч нынешнего сезона на счету нашего форварда десять очков (три шайбы и семь голевых передач). Причем в первых пяти играх Тарасенко не смог отметиться результативными действиями, установив личный антирекорд. Отметим также, что россиянин набрал 428-е очко в карьере и вышел на девятое место по результативности в истории "блюзменов".

- Эта победа получилась важной, потому что мы играли против соперника по дивизиону и давно не побеждали, - приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. - Сегодня все внесли свой вклад в успех. Каждый отдал все силы. Мы старались придерживаться плана на игру и сыграли хорошо.