Раньше люди писали книги про какую-то другую жизнь. Там грустные, веселые, разные люди. "Спросить у Илико, так и радоваться было нечему - ветер, снег, мир рушится. А я радовался и этому ветру, и луне, и солнцу, и моей любви, и этим белым-белым хлопьям снега". Такой вот свет шел - от этих людей.

Песни нашего двора в Кутаиси

Старую книгу Нодара Думбадзе "Я, бабушка, Илико и Илларион" можно назвать такими грузинскими "рассказами Шукшина". Смешно, нелепо, горько - тут все сразу. Главное - родное все. Понятное и близкое. Читателям. Зрителям - многие помнят еще старое кино Тенгиза Абуладзе 1962 года по рассказу Нодара Думбадзе. Там шла война, ловили новости с фронта, подошедшего к Москве, простые наивные добрые жители грузинской деревеньки, мальчик растет без родителей, общие боли, общий смех, все общее, одно на всех. Тут мир тепла, там далеко война и злоба - зачем они людям?

Год назад театр Марка Розовского "У Никитских ворот" привез свой спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" в Грузию, на второй международный театральный фестиваль имени Нодара Думбадзе. Очень кстати показались тогда эти вот мудрые слова грузинского писателя: "Душа человека во сто крат тяжелее его тела. Настолько тяжела, что в одиночку ее невозможно нести. И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы - мою, я - другого, другой - третьего и так далее до бесконечности. Дабы смерть не обрекала нас на одиночество в жизни".

На прошлогодний фестиваль приехало 13 театров. Московский театр был лишь одним из них. Тогда же худрук Марк Розовский ударил по рукам с руководителями кутаисского театра имени Ладо Месхишвили: будем дружить. Теперь же, как и договаривались, театр "У Никитских ворот" приехал на гастроли в Кутаиси. Весной будущего года, как предполагается, грузинские артисты покажут несколько своих спектаклей на сцене "У Никитских ворот".

В Тбилиси откроется Неделя российского кино и состоится вечер памяти Марлена Хуциева и Георгия Данелии

На сцене кутаисского театра - одного из старейших в Грузии - представлены две постановки Марка Розовского. "Песни нашего двора" - визитная карточка театра, музыкальный спектакль, в котором на сцену выходит сам Марк Григорьевич, - тоже играется на том же, близком и понятном языке наших родных и общих когда-то двориков. Кроме того, привезли семейную мелодраму "Незабудки" ("Мой внук Вениамин").

Зал основной сцены театра имени Ладо Месхишвили рассчитан на 700 человек, а яблоку негде было упасть. Овации были, успех был и, по словам завлита театра Валентины Ивановой, была "удивительная теплая атмосфера". Хотя теперь непросто все - и добираться артистам пришлось в Кутаиси с пересадкой в Стамбуле. Испортить настроение и гостям, и своим землякам попытались несколько здешних артистов, оказавшихся активистами радикальной группы "Россия - оккупант": раздавали у театра листовки, наклеивали стикеры с лозунгом своего движения на английском языке. Но, по словам Марка Розовского, никаких "пикетов" гости и не заметили, и "в зале никаких эксцессов не было - только аплодисменты". "У нас, - добавил к этому худрук кутаисского театра Константин Абашидзе, - творческая атмосфера, так что мини-гастроли проходят отлично".

Чак-чак для тбилисских артистов

С Поволжья начал большие российские гастроли Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Александра Грибоедова. Выступили в Казани, затем отправились в Йошкар-Олу. Привезли два спектакля. Это "Холстомер. История лошади" по мотивам повести Льва Толстого и "Шинель" по повести Николая Гоголя.

В Казани грузинских гостей ждал сюрприз уже в аэропорту. Актеры Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина встретили их в национальных костюмах с гармошкой и, конечно, угостили национальным лакомством чак-чак. И хотя было два часа ночи и артисты после перелета подустали, директор Тбилисского театра Николай Свентицкий пустился в пляс с татарской красавицей.

- Такое дорогого стоит, - поделился он впечатлениями с "РГ". - Это и есть театральная солидарность. Мы любим гастролировать по России. Помимо того что мы показываем свое мастерство, мы очень много получаем от знакомства с российскими регионами. А потому мы выбираем разные места. Мы уже были в Сибири, на Урале. И теперь вот едем по маршруту от Казани до Владимира. Побывали в Раифском монастыре и поклонились там Грузинской иконе Божьей Матери, которая любовно сохранена казанцами. Уезжая, конечно, поклонились в Богородицком монастыре Казанской иконе Божьей Матери... Все это очень важно и для молодежи нашего театра - впитать в себя красивую огромную Россию. И с этих позиций гастроли крайне важны. Уникальная программа, которая приглашает русские театры зарубежья в Россию, приносит обоюдную пользу. Благодаря стараниям Союза театральных деятелей России театральные связи развиваются. Мы уже пять лет проводим в Грузии школу русского сценического мастерства молодых актеров из семи стран - Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины, Америки. Приглашаем выдающихся педагогов из Москвы и других городов России...

Визитную карточку Театра Марка Розовского - "Песни нашего двора" - показали на сцене Кутаисского театра, одного из старейших в Грузии. Фото: teatrunikitskihvorot.ru

Прямая речь

В Тбилиси откроется Неделя российского кино и состоится вечер памяти Марлена Хуциева и Георгия Данелии. Об этом "РГ" рассказал киновед, художественный руководитель Недели российского кино в Грузии и Батумской международной киношколы Вячеслав Шмыров:

- В Грузии мы работаем уже десять лет. Проводим различные киномероприятия, включая День российского кино в Тбилиси, Кутаиси, Батуми. И за все это время с пикетированием наших фестивалей мы сталкивались только один раз. Несколько лет назад перед входом в кинотеатр стояли три или четыре молодых человека, мы с ними поговорили, и они как-то очень быстро свернули свои плакаты. А потом была церемония закрытия нашей Недели российского кино, зал был переполнен, и я под впечатлением этого пикета выступил с речью, где спросил присутствующих в зале: "Мы с вами многие годы не общались. Вы хотите, чтобы этот карантин продолжился? Чтобы мы еще на десятилетие отложили встречу с нашими мастерами кинематографа?" И зал дружно закричал: "Нет!" В настоящее время вместе с Русским драматическим театром имени Грибоедова в Тбилиси и нашим партнером на территории Грузии "Русский клубом" (это общественное грузинское объединение) мы готовим Неделю российского кино, в рамках которой пройдет вечер памяти Георгия Данелии и Марлена Хуциева - уроженцев города Тбилиси. Сам вечер будет 22 ноября, и 22 ноября начнется Неделя российского кино, которую помимо Тбилиси мы постараемся еще провести в Кутаиси и в Батуми. Нам уже подтвердили свое участие кинематографисты разных поколений.

Подготовила Ирина Корнеева