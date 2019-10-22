Трамп выделил 4,5 миллиона долларов "Белым каскам" в Сирии

Соединенные Штаты выделят 4,5 миллиона долларов на поддержку деятельности неправительственной организации "Гражданская оборона Сирии", которая известна под названием "Белые каски".

Об этом во вторник сообщили в Белом доме, уточнив, что соответствующий указ о "прямой поддержке" подписал президент Дональд Трамп.

В Вашингтоне призвали своих союзников также оказывать поддержку этой неправительственной организации.

"Белые каски" создавались под знаменами спасения мирного населения в районах ведения боевых действий в Сирии, но на Западе их деятельность стали использовать для нападок на правительство арабской республики. Дамаск обвинил "Белых касок" в провокациях и связях с экстремистскими группировками. МИД России назвал это формирование частью той информационной кампании, которую страны Запада развернули против правительства Башара Асада.