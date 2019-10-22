Немало знаменитых открытий сделано случайно. Из самых громких - пенициллин, рентген, радиоактивность. Такой же громкой может оказаться и работа американских ученых Калифорнийского университета под руководством Грегори Фахи. Они поставили перед собой скромную задачу: посмотреть, как коктейль из нескольких гормонов и лекарств влияет на тимус (вилочковую железу), который отвечает за иммунитет. А получили совершенно неожиданный эффект - железа помолодела.

Молодая наука эпигенетика вселяет оптимизм даже в пессимистов: оказывается, не все в нашей жизни предопределяют гены. А возраст человека - вообще понятие относительное... Фото: iStock

Напомним, что возраст оставляет в организме разные следы. Например, со временем в наших клетках укорачиваются теломеры - концевые участки хромосом. С каждым клеточным делением они становятся все короче, и по их длине можно понять, сколько клетка уже прожила и сколько ей осталось.

Другой молекулярный признак возраста - узор так называемых эпигенетических меток на ДНК. Он появляется с возрастом в ответ на разные факторы, например, на сильные стрессы, которые пережил человек. Но самое главное, что это не просто безобидный узор. Метки могут менять активность генов, влияя на наш характер, здоровье, возраст. Не случайно узор из меток еще называют эпигенетическими часами, по которым можно оценить возраст человека.

Грегори Фахи сумел заставить эти часы идти в обратную сторону. Сей факт настолько поразил самый авторитетный научный журнал Nature, что он преподнес его как сенсацию, написав, что "биологический возраст можно обратить вспять".

Хотя Фахи всего лишь собирался попробовать восстановить вилочковую железу. Этот небольшой орган играет важнейшую роль в иммунной системе, однако после начала полового созревания железа сжимается и забивается жировой тканью. К 20 годам она состоит из 20 процентов жира, а к 50-60 годам - практически полностью. Поэтому с годами падает наш иммунитет и начинают одолевать недуги.

Напиток пили два года девять добровольцев. За время эксперимента их ДНК помолодели на два года

Но наука давно выяснила, что есть шанс повернуть процесс вспять. Это по силам гормону роста. Все здорово, если бы не один минус: гормон стимулирует развитие диабета. Словом, одно лечим, другое… Впрочем, и на диабет есть управа - различные антидиабетические препараты. Что же сделал Фахи? Не мудрствуя лукаво, он создал коктейль из двух таких лекарств и гормона роста. Этот напиток пили два года девять добровольцев. А затем их проверили на МРТ. У семи жир на тимусе исчез, заменился нормальной тканью. Что уже стало большим успехом эксперимента.

Но главное было впереди. Фахи решил посмотреть на эпигенетические часы, на узор меток ДНК. Оказалось, что он изменился. Соответствовал более молодому возрасту, чем был в начале эксперимента. За первый год ДНК помолодели на 1,5 года, а в итоге всего эксперимента - на два.

Возможно, такой эффект проявляется не только в вилочковой железе, но и в других органах. Но даже если все ограничивается тимусом, это не так уж и мало: от иммунитета у нас зависит очень и очень многое, и пожилой человек может в целом почувствовать себя моложе, если омолодить его иммунную систему.

Автор исследования подчеркивает, что пока говорить о перспективах технологии сложно: предстоит еще проверить результаты на большей выборке из пациентов, в том числе женщин. На разных возрастных и этнических группах.

Между тем

Еще недавно считалось, что мы полностью зависим от генного наследства. И все свои поступки можем списать на не слишком неудачный вариант того или иного гена. Как король в пьесе "Обыкновенное чудо", сделав злой поступок, оправдывался, что "во мне дядя заговорил, такой негодяй был".

Молодая наука эпигенетика изменила это представление. Она изучает, как условия жизни могут повлиять на наши гены.

- В частности, изучается, как взаимодействуют гены, которые отвечают за выработку гормона стресса кортизола, и условия воспитания, - сказала корреспонденту "РГ" доктор биологических наук из Института общей генетики РАН Светлана Боринская. - Во время экспериментов только родившихся крысят брали от матери, что было для них сильным стрессом, а потом возвращали.

Оказалось, гормон стресса у них и у животных с благополучным детством работает по-разному. Что во многом определило их поведение в дальнейшей жизни. Особи с трудным детством более пугливы, слишком нервно реагируют на разные внешние факторы и, что интересно, хуже обучаемы.

Сегодня уже понятно, в чем генетическая причина такого влияния стресса. Дело в том, что на ДНК он оставляет след в виде так называемых метиловых меток, которые снижают уровень активности гена, а значит, и выработки гормона, противостоящего стрессу. Конечно, ученые на этом не остановились, они изучали людей, которые воспитывались в благополучных семьях с двумя родителями и в неполных с одним. Картина получилась ожидаемая. В неполных семьях ученые увидели метильные группы на ДНК, сниженную активность гена, большую подверженность стрессам. Такие люди чувствуют себя более тревожно, мир чаще представляется им опасным.

Но что важно: в экспериментах на крысах показано, что если мать заботливая, тщательно вычесывает и облизывает детеныша после сильного стресса, то метильные метки с ДНК снимаются и работа гена возвращается к норме.

Словом, генетика позволяет взглянуть на человека, на его мироощущение, чем давно занимаются психологи, педагоги, философы, с принципиально другой стороны. Она в конкретных экспериментах объясняет многие выводы гуманитариев, показывает новые аспекты, которые надо учитывать и обществу, и отдельному человеку.

Кстати, термин "эпигенетика" был предложен английским биологом Уоддингтоном в 1942 году, как производное от слов "генетика" и аристотелевского слова "эпигенез". Физическая природа генов тогда не была до конца известна, поэтому ученый использовал этот термин в качестве концептуальной модели.