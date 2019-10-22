Углубление научно-технического сотрудничества - один из приоритетов китайско-российского взаимодействия

На встрече Чжан Ханьхуэй отметил, что углубление китайско-российского научно-технического сотрудничества сможет снизить зависимость обеих стран от западной техники. По его словам, лидеры Китая и России объявили о вступлении двусторонних всеобъемлющих стратегических отношений взаимодействия и партнерства в новую эпоху. В настоящее время обе страны находятся на новом этапе развития и стоят перед лицом новых задач и вызовов. За 70 лет отношения Китая и России преодолели непростой путь и крепнут день ото дня, а уровень сотрудничества постоянно повышается.

Чжан Ханьхуэй также напомнил, что 2020 и 2021 годы объявлены годами научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. В рамках этих мероприятий создан специальный научно-технический фонд, который будет содействовать двустороннему сотрудничеству в этой области. В настоящее время стороны продолжают широкое сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, больших данных, суперкомпьютеров, цифровой экономики и других высокотехнологичных областях.