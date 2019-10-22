В Африку начнут экспортировать российские самолеты

Объединенная Авиастроительная Корпорация (ОАК) представит образцы гражданcкой и военной продукции на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи.

"Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку. Полагаю, что наших партнеров из Африки могут заинтересовать наши новые гражданские и военные самолеты. С рядом стран уже идут переговоры", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Африканское направление перспективно для экспорта региональных узкофюзеляжных самолетов, вместимостью 100 кресел. Это подразумевает специфика организации пассажиропотоков в регионе. Целевые сегменты таких перевозок - внутри африканского континента и внутри отдельных государств региона. "Эксплуатация самолета SSJ-100 может быть наиболее эффективна на авиалиниях между странами, где годовой объем пассажиропотока составляет от 50 до 200 тысяч человек", - уверены в Минпромторге.

В целом же, страны Африканского континента привлекательны для продвижения всей линейки самолетов ОАК. Опыт взаимодействия есть. В разные годы в страны Африки было поставлено более 2500 советских и российских самолетов различных модификаций. Сотрудничество может быть разным. "Это не только поставки гражданских, специальных или военных самолетов. Мы готовы рассматривать варианты промышленной кооперации на территории континента. Тем более, исторически мы имеем большой опыт сотрудничества со странами Африки", - заключил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "Союза Машиностроителей России" Юрий Слюсарь.

Саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.