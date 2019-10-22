В Барселоне на митинг вышли пострадавшие в беспорядках журналисты

На площади Каталонии в центре Барселоны начался митинг журналистов, возмущенных тем, что более двадцати их коллег пострадали в ходе массовых беспорядков в четверг-пятницу на прошлой неделе.

Сейчас на площади собралось порядка трехсот человек, среди них как сотрудники СМИ, так и сочувствующие.

Журналисты утверждают, что в основном пострадали от рук полиции, несмотря на то, что надели яркие оранжевые жилеты с надписью PRESS.

Работники СМИ требуют, чтобы полиция извинилась за свои действия и впредь не применяла насилие в отношении журналистов.