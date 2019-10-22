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22.10.2019 10:33
Рубрика: Культура

В Донецке открыли памятник советскому маршалу, освобождавшему Донбасс

Текст: Иван Волосюк
Фото: Сайт администрация города Донецка Фото: Сайт администрация города Донецка
Фото: Сайт администрация города Донецка

Памятник советскому маршалу Сергею Бирюзову открыли в Донецке. Местом установки бюста стал сквер в микрорайоне, носящем имя выдающегося военачальника.

Фото: Правительство Новосибирской области
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В церемонии открытия монумента принимали участие мэр Донецка Алексей Кулемзин, один из руководителей Народной милиции республики Эдуард Басурин, ветераны Великой Отечественной войны и гость из России - актер и продюсер Юрий Душин. Идея украсить шахтерскую столицу новым памятником принадлежит именно Душину, известному по кинокартине "Временные трудности".

Немецкая оккупация Сталино, как назывался тогда Донецк, продлилась 700 дней. За это время нацистами был осуществлено массовое уничтожение мирных горожан, в том числе еврейского населения. Донецким "Бабьим Яром" стал шурф шахты № 4/4-бис, куда были сброшены тела около 100 тысяч жертв геноцида.

В Донецке память об освободителях воплощена в мемориалах и братских могилах павших бойцов. На главной улице города можно увидеть скульптурные изображения Героев Советского Союза Кузьмы Гурова и Николая Ватутина.

Культура Арт Музеи и памятники В мире экс-СССР Украина Вторая мировая война
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